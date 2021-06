[Rumeur] Ghost of Ikishima, une extension stand-alone de Ghost of Tsushima en préparation [Rumeur] Ghost of Ikishima, une extension stand-alone de Ghost of Tsushima en préparation

Shpeshal_Nick, co-fondateur de XboxERA et surtout insider ayant déjà eu quelques coups à son actif, vient de déclarer que Sony allait nous refaire le coup de l'extension stand-alone pour Ghost of Tsushima, qui se nommerait donc Ghost of Ikishima, en lien avec une île proche (bien plus petite que Tsushima) également frappée par les invasions mongoles.



Sony devrait faire le coup de l'annonce surprise à l'occasion d'un prochain State of Play puisque la sortie serait attendue pour cette année, du moins c'est l'objectif et on sait que tout peut basculer en 2022 depuis quelques temps. Pour l'heure, les sources ne mentionnent aucun support mais on s'attend fort logiquement à du PS5/PS4, à l'instar de Spider-Man : Miles Morales.