Chris Meledandri (Illumination), premier occidental à intégrer le conseil d'administration de Nintendo Chris Meledandri (Illumination), premier occidental à intégrer le conseil d'administration de Nintendo

Encore sous réserve d'une validation des actionnaires pour quelque chose qui devrait être validé le 29 juin prochain, le producteur Chris Meledandri devrait donc intégrer le conseil d'administration de Nintendo par son statut de PDG du studio d'animation Illumination, donc responsable de franchises comme Moi, Moche et Méchant, Les Minions mais aussi et surtout de l'adaptation cinéma de Super Mario prévu en 2022.



Un honneur véritable pour le bonhomme qui est le premier occidental de l'histoire à obtenir ce type de place, et une nouvelle preuve de la volonté d'ouverture du PDG de Nintendo pour des exploitations en dehors du cadre habituel (le JV) avec le mobile, les parcs d'attraction, le cinéma… A ce propos, on peut rappeler les récentes intentions de Nintendo de pousser davantage les adaptations ciné/série et avec Chris Meledandri, on peut facilement conclure que Illumination ne devrait pas se contenter du plombier italien.