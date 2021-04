WSJ : Discord Inc repousse finalement les prétendants à un rachat, dont Microsoft WSJ : Discord Inc repousse finalement les prétendants à un rachat, dont Microsoft

La rumeur se voit démentir par une autre rumeur : selon des sources du Wall Street Journal, la startup Discord Inc a mis fin aux négociations pour une revente de la fameuse plate-forme de discussion, et ce pour tous les prétendants, Microsoft inclus qui était prêt à placer 10 milliards de dollars sur la table.



Le WSJ indique néanmoins que si les pourparlers se sont donc terminés sans accord, certains bruits de couloirs laissent entendre que la porte reste entrouverte pour une reprise à l'avenir (si Discord Inc ne trouve pas d'autres solutions pour se relancer économiquement).