FFVII Remake : visuels et un titre pour le DLC

Square Enix propose quelques visuels supplémentaires pour Final Fantasy VII Intergrade et plus exactement pour son extension dédiée à Yuffie, DLC qui a d'ailleurs son propre nom « Episode INTERmission ». On apprend hormis cela que la demoiselle qui à l'époque n'était qu'un simple personnage secondaire à débloquer de manière facultative utilisera toujours son style ninja en retrouvant ses compétences d'origine ainsi que quelques pouvoirs élémentaux via le ninjustu.



Sortie prévue le 10 juin, exclusivement sur PlayStation 5, en rappelant bien que le DLC ne sera inclus qu'en achetant directement cette version, et sera payant en cas d'ugrade PS4.