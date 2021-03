Bloomberg : Microsoft ferait partie des candidats pour le rachat de Discord (10 milliards de $) Bloomberg : Microsoft ferait partie des candidats pour le rachat de Discord (10 milliards de $)

De plus en plus populaire, la plate-forme de discussion Discord attire de plus en plus les convoitises, et selon Bloomberg, plusieurs acteurs de l'industrie auraient déjà une main sur le chéquier pour racheter la boîte qui, certes, connaît une audience grandissante et certes, s'est offert un CA de 130 millions de dollars en 2020 (soit trois fois plus qu'en 2019), ce qui ne change rien au fait que les bénéfices ne sont toujours pas au rendez-vous.



L'autre point qui empêche Discord d'être un outil stable financièrement et de manière indépendante, c'est l'échec dans sa tentative de devenir une plate-forme de distribution JV, le marché étant aujourd'hui saturé aussi bien pour les achats à l'unité que les offres à abonnement.



Et c'est bien pour cela que pour ce dernier point, il n'y a rien d'étonnant à apprendre que Microsoft serait placé dans les candidats naturels pour un rachat de l'ordre de 10 milliards de dollars selon les divers sources de Bloomberg (et GamesBeat). Intégrer le service Game Pass à Discord, voilà qui boosterait encore le nombre d'abonnés même si rien n'est acquis, loin de là : les mêmes sources indiquent que Amazon et Epic Games seraient également à la table des négociations.