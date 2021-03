Universal Japan Studios : la zone Nintendo va enfin ouvrir ses portes

Pour ceux qui auraient l'intention de se rendre au Japon sous peu, et on sait que la situation reste encore très problématique, sachez que la zone Nintendo du parc Universal Japan Studios (Osaka) va ENFIN ouvrir ses portes après de multiples reports dû à la pandémie et l'état d'urgence.Cette fois, ça semble néanmoins être la bonne avec un coup d'envoi signé pour le 18 mars mais déjà le risque de devoir être très patient puisque comme dans bien d'autres secteurs d'activités (jusqu'aux magasins par exemple), le flux de visiteurs sera contrôlé pour éviter qu'il y ait trop de monde simultanément.La zone n'est de toute façon pas suffisamment large pour s'y perdre une journée entière, sauf si vous vous trimballez vos rejetons qui souhaiteront très probablement découvrir tous les secrets via le bracelet (payant) et l'application dédiée pour pousser l'exploration.