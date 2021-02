Xbox Series : des pénuries attendues jusqu'en juin Xbox Series : des pénuries attendues jusqu'en juin

Microsoft avait déjà avoué que les stocks de Xbox Series continuerait d'être à flux très tendu durant le premier trimestre (surtout le modèle X) mais c'est à l'occasion d'une interview accordée au New York Times que Mike Spencer (à ne pas confondre avec Phil) a déclaré que la pénurie pourrait finalement aller au-delà, et plus précisément « au moins jusqu'en juin ».



En cause, pour ceux qui n'ont pas suivi, des lignes de production au ralenti coté Chine à cause de la pandémie et des demandes fortes liées aux processeurs pour l'ensemble de l'industrie, particulièrement un énorme boost des ventes de PC à travers le monde puisqu'une bonne partie des pays ont adopté depuis bientôt un an la méthode du télétravail.



Sony est également affecté par la problématique avec sa PlayStation 5, et devrait d'ailleurs probablement lâcher un mot sur le sujet demain à l'occasion de son dernier bilan fiscal.