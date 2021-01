Joycon Drift : l'UFC-Que Choisir rejoint l'enquête du Bureau des Unions de Consommateurs Joycon Drift : l'UFC-Que Choisir rejoint l'enquête du Bureau des Unions de Consommateurs

L'affaire autour des « Joycons Drift » continue de prendre de l'ampleur et c'est quelques jours après la mise en place d'une tentative de class-action au Québec que l'UFC-Que Choisir (qui avait déjà posé une plainte dans cette affaire) annonce rejoindre l'énorme enquête mise en place par le « Bureau Européens des Unions de Consommateurs » (BEUC), regroupant des associations venues de France donc, mais aussi de Belgique, Portugal, Italie, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Grèce et Norvège.



Le dossier sur la table regroupe actuellement pas moins de 25.000 témoignages sur la problématique des joycons, soit 60 % des consommateurs interrogés. L'organisme ajoute que pour 25 % d'entre eux, le stick défectueux est apparu en moins de 6 mois d'utilisation.



Outre la certification de réparer gratuitement tout joycon défectueux (ce qui est déjà le cas dans plusieurs pays), les associations réclament une transparence de Nintendo envers les consommateurs, mais aussi et surtout des actions fermes envers la production pour enfin offrir la qualité attendue.



Selon la directrice générale du BEUC, Monique Goyens :



« Nintendo se doit de proposer des solutions envers les milliers de consommateurs affectés par ce problème. Il est grand temps que les entreprises cessent de proposer sur le marché des produits qui se cassent trop rapidement. »