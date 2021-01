Xbox : 18 millions d'abonnés au Game Pass Xbox : 18 millions d'abonnés au Game Pass

Microsoft livre ses résultats pour le dernier trimestre fiscal (octobre à décembre 2020), donc celui des fêtes de fin d'année, et bien entendu celui du lancement de la nouvelle génération. Et comme de coutume, ne vous attendez pas à des chiffres de ventes mais plutôt des revenus, entre autres choses.



Pour résumer :



- La Xbox Series (X & S) a fait le meilleur mois de lancement mondial dans l'histoire de la marque.

- Sur le trimestre, la section Gaming a engendré 5 milliards de dollars (hardware, software, service, etc), là encore un record.

- Sur ce chiffre, 2 milliards concernent la vente de jeux tiers.

- 100 millions de joueurs ont eu leur compte connecté au Xbox Live en novembre.



Et le plus important : le nombre d'abonnés au service Game Pass est passé de 15 à 18 millions.



Sinon à part ça, Microsoft dans sa totalité (donc Xbox, Windows, Azure & co), c'est 15,5 milliards de bénéfices « nets » (donc à la banque) en ce seul trimestre. Tranquille.