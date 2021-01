Charts Japon : la Switch déjà en forme pour 2021, et une PS5 devancée par la PS4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Premier rapport de 2021 avec comme chaque année Nintendo qui profite largement de la coutume des étrennes pour s'octroyer la totalité du top software (notez que Smash Bros a passé les 4 millions en physique durant les fêtes), et démarre donc avec 310.000 unités, soit un score supérieur à l'année dernière.Derrière, la PlayStation 4 ose se placer devant sa petite sœur, ce qui n'a rien de surprenant vu le manque de stock de la PS5, tout en étant loin d'être une situation inédite : la PS2 était un temps devant la PS3, et cette même PS3 fut quelques fois devant la PS4 à ses débuts.Signalons enfin la mise à mort de la Xbox One, disparue du classement, déjà remplacée par la Xbox Series à la dernière place.