Charts Japon : la Switch seule pour les fêtes

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 novembre au 6 décembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pour cette nouvelle semaine, c'est de nouveau le phénomènequi continue de dominer sans trop baisser par rapport au dernier rapport, et doit aujourd'hui tourner autour des 800.000 en comptant le dématérialisé. Juste derrière, autre série historique PlayStation à squatter la Switch, le jeu de course hippiquedémarre lui à 75.000, ce qui est pas mal vu l'époque mais sans commune mesure avec la version PS1 qui était limite million-seller dès le lancement.On signalera enfinqui en incluant le dématérialisé est à environ 150.000, soit un lancement proche du premier épisode (et donc un succès pour Koei Tecmo), tandis quevient ramasser ses restes.Dernier mot pour le hardware où la PS5 continue de faire avec ses stocks beaucoup trop faibles vu la demande (comme partout ailleurs dans le monde), pendant que la Switch court à grands enjambées vers ses 17 millions.