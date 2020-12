Cyberpunk 2077 : CD Projekt nous promet une ''pluie de DLC'' gratuits pour début 2021

Les équipes de CD Projekt Red continuent de retaperavec encore récemment un nouveau patch et deux autres qualifiés de « majeurs » attendus pour janvier et février, afin déjà d'améliorer l'expérience sur PC et consoles de nouvelle génération, et si possible faire le nécessaire pour le matos de 2013.Mais parallèlement, ça commence à parler de contenu et à l'instar deà l'époque, des choses neuves vont être rajoutées très bientôt : le développeur promet une « pluie de DLC » début 2021, en promettant de maintenir sa politique du 100 % gratuit (seules les futurs grosses extensions seront payantes, et ce ne sera pas pour tout de suite).Pas plus de précisions pour le moment (prochain Night City Wire ?) mais on peut sans mal s'attendre à de nouvelles pièces d'équipement (armes, fringues…), pourquoi pas de nouvelles compétences, et surtout, on espère, quelques nouvelles quêtes pour gonfler davantage la durée de vie.