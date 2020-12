USA : la Switch toujours leader en novembre USA : la Switch toujours leader en novembre

Avant un rapport plus complet de NPD dans les prochains jours, Nintendo of America fait le point sur la période du Black Friday en annonçant 1,35 millions de Switch écoulées aux USA en novembre 2020, et le statut de console la plus vendue sur ce territoire pour le 24e mois consécutif (du jamais vu jusqu'à présent).



En 2020, la console en est donc à 6,92 millions aux USA, ayant déjà dépasse le total de 2019 de 426.000 unités alors qu'il reste encore le mois de décembre.