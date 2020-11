Officiel : l'organisme saoudien EGDC devient actionnaire majoritaire de SNK Officiel : l'organisme saoudien EGDC devient actionnaire majoritaire de SNK

On l'a évoqué ce matin en blog et nous avons maintenant des précisions plus notables concernant l'un des gros deals du jour : le nouvel organisme de jeu vidéo saoudien (financé à 100 % par le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) a commencé à sortir le chéquier pour obtenir environ 33 % des parts de la société SNK, ce qui en fait donc l'actionnaire majoritaire.



L'affaire s'est effectuée en Chine (SNK ayant été racheté il y a 5 ans par des actionnaires chinois) et l'EGDC ne compte pas en rester là en souhaitant gratter davantage de parts pour asseoir sa domination définitive sur la firme qui doit prochainement nous pondre un King of Fighters XV et la résurrection de Metal Slug.



Ce n'est qu'un début comme l'indique les analystes coréens tant les entreprises saoudiennes se donnent une décennie pour diversifier leurs secteurs d'activités, mais la polémique est déjà en train de naître, ne serait-ce que pour l'image du média, quand on sait que Mohammed bin Salman traîne derrière lui de sales affaires, incluant la torture de défenseurs des droits de l'homme, sa potentielle implication dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi mais aussi son approbation des camps pour la minorité musulmane Ouïghours en Chine.