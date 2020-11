New Gen : la PlayStation 5 se lance en Europe

Un peu plus d'une semaine après les Xbox Series, c'est donc aujourd'hui le jeudi 19 novembre 2020 que la PlayStation 5 peut enfin commencer à investir le territoire européen avec ses deux modèles (avec lecteur à 499€, sans lecteur à 399€), l'un comme l'autre uniquement accessibles pour ceux qui l'ont précommandé juste à temps et/ou qui ont bénéficié de beaucoup de chance.Petit rappel des jeux disponibles pour ce Day One (par ordre alphabétique) :- Gratuit (- PS Plus(**)(*)(*)On n'oubliera pas non plus que les retardataires qui débuteront leur carrière PlayStation avec cette cinquième génération auront de quoi rattraper un peu de leur retard grâce à l'offre PS Plus Collection leur donnant accès à une vingtaine de titres, dont certains bénéficiant d'une petite optimisation autant par le frame-rate que les temps de chargement.En voici la liste :