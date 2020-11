5 millions de ventes pour Ghost of Tsushima 5 millions de ventes pour Ghost of Tsushima

Tout en fêtant le lancement (US) de la PlayStation 5, le New York Times révèle que Ghost of Tsushima a aujourd'hui dépassé les 5 millions de ventes, soit un très bon chiffre pour un titre qui avait déjà effectué le meilleur démarrage pour une nouvelle IP PlayStation, et qui devrait encore trouver du public sur la longueur par sa rétrocompatibilité et les bénéfices de son upgrade (en plus du récent ajout de son mode multi).



De manière plus globale, on apprend également que la franchise God of War a dépassé les 50 millions depuis ses débuts sur PlayStation 2, en faisant la troisième licence la plus populaire chez Sony après Gran Turismo et Uncharted.