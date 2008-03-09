Actualité générale
La Blizzcon
continue d’enchaîner les annonces, et cette fois c’est Diablo
qui passe à table. A l’occasion des 30 ans de la licence, Blizzard a officiellement annoncé Diablo V, attendu pour le printemps 2029
.
Pour l’instant, le studio reste évidemment très discret sur le contenu du jeu, mais le teaser confirme déjà un nouvel épisode majeur avec un Sanctuaire visiblement encore une fois au bord de l’apocalypse
.
En attendant, Blizzard continue aussi d’exploiter Diablo IV avec l’arrivée de Diablo IV : Age of Hatred Collection sur Switch 2 dès le 15 septembre
. Le bundle sera proposé à 69,99 dollars sur l’eShop.
tags :
posted the 09/12/2026 at 06:27 PM by liquidus
Diablo 2 à jamais
bref j'espere vraiment que le V va relancer le Demon hunter ou Blood Knight vampire qui avait vraiment un GP vraiment tres interessant
J'espère que le gameplay sera revu en plus simplifié.
A certaines saisons dans le 4 on avait un sacré breaking change, qui foutait en l'air les heures passées pour builder son personnage (changement dans la façon d'améliorer les arms, les gemmes, les skills)
https://youtu.be/DLFyDDCAnHw?si=Kyz1a-xKUzAqJHOd
Ah oui, il y a un cri ou deux en plus que ce que j'ai entendu sur le live de Blizzard.
T'as oublié de prendre tes pilules non ?
Il y a eu "pire", une nouvelle extension à Warcraft 3 (Reforged) https://www.youtube.com/watch?v=Yy_UHPo2m74
Faut espérer un meilleur chef de projet avec une vision modern pour Diablo 5.
https://i.imgur.com/2PmChqX.jpeg
Mec ça fait 3 ans que D4 est sorti
Je vois plus de gens hypé par contre par POE.
D4 est d'une platitude
La fausse bonne idée du "monde ouvert".
Paraît qu'il faut ajouter les extensions pour lui donner de l'intérêt.
PoE2 c'est 30 balles pour les plus impatients et totalement gratuit dans quelques mois.
Et PoE qui est toujours vivant, qui semble être un laboratoire d'expérience pour le 2.
Pour moi la grosse connerie c'est d'avoir imposé de récréer un perso pour les évènements saisonnier, trop la flemme pour ca perso. Dommage aussi que le gameplay soit rapidement répétitif.
On verra où ca va avec Diablo 5 et si ils ont appris de leurs erreurs
2029 on a le temps d'avoir encore des extensions dans le 4 ^^;
Path of exile des le premier était déja le vrai successeur a diablo dans on ambiance, dans ses méchanique et dans son identité... il a continuer a évoluer pour atteindre le summum du hack & slash, et ca va être difficile de faire mieux, vu qu'avec le 2 il touche le plus grand publique ce qui faisait défaut du premier
Je ne souhaite pas revoir l'open world qui n'a servi à rien...revenons à des actes comme D2 et D3. Cela dit ils ont déjà confirmé la génération procédural!
Je ne souhaite pas revoir des millions de dégâts...si on peut cette fois revenir à des chiffres plus simples, on commence à 1~5 et on fini à quelque milliers max...
J'aimerais aussi avoir un jeu plus proche de D2 alors ils viennent de nous draguer la dessus mais bon on attendra de voir le jeu hein...parce que le coup de l'itemisation à la D2 on nous l'a déjà sorti et ça fini toujours en D3 bis.
Niveau DA j'aimerais du changement, je trouve dégueulasse les effets de magie dans D4 le feu, la glace, la foudre on dirait un truc dessiné ou peint...ça contraste avec le coté réaliste du reste et c'est moche.
Le end game daubé...faut que ça change avec une vrai vision.
Le gameplay à la D3/D4 c'est plus possible...alors faut pas revenir à D2 hein mais merde un truc à la POE2 ça serait cool.
Je vous trouve quand même super dur avec Diablo 4, qui est plus sombre dans la Direction Artistique que le très coloré Diablo 3, et surtout vu qu'on a moins de temps pour jouer qu'à l'époque de Diablo 2, ça passe bien en petites sessions, et le jeu est quand même assez équilibré quand on y joue en solo dans les difficultés élevées, alors que les autres étaient quasiment impossibles à faire sans avoir du renfort en coop moi je l'aime bien même si ça m'empêchera pas de jeter un coup d'oeil à Path of Exile 2 (même si je sais que j'aurais pas le temps de m'y plonger complètement)
Du coup dernièrement je suis plus devenu intéréssé par POE.
Mon dernier du genre c'était Dungeon Siege ça date et c'est pas vraiment la même chose...
le problème n'est pas l'ambiance, mais tous le reste, même diablo 3 en vrai la da n'était pas le premier soucis du jeu... la construction linéaire des personnages, les stat en multi couche, le gameplay tous simplement
coconutsu Oui enfin on rappel que si on veut vraiment jouer à POE2 faut quand même acheter un pack de coffre. Donc non le jeu n'est pas réellement gratuit car il y a au minimum le pack de coffre à acheter.
poe2 passe en 1.0 totalement gratuit dans 3 mois (décembre)
Après oui tu peux aussi jouer F2P en mode casu pour faire la campagne et passer à un autre jeu.
[url]http://pathofexile2.com/register [/url]
oui, j'ai 3000 heure sur le premier fini, 14 saison et je n'ai eu que mon coffre de base... pas un seul centime investit... pour le 2 j'ai fais mon tout premier investissement, parce que j'estimais qu'il le méritait (c'est d'ailleurs ma seul exception pour un jeux en ligne) pour pouvoir y jouer durant la beta... mais aucun investissement n'est nécessaire pour profiter du jeux a fond