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Diablo IV
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name : Diablo IV
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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Gaming Zone
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Diablo V confirmé pour 2029
Actualité générale
La Blizzcon continue d’enchaîner les annonces, et cette fois c’est Diablo qui passe à table. A l’occasion des 30 ans de la licence, Blizzard a officiellement annoncé Diablo V, attendu pour le printemps 2029.

Pour l’instant, le studio reste évidemment très discret sur le contenu du jeu, mais le teaser confirme déjà un nouvel épisode majeur avec un Sanctuaire visiblement encore une fois au bord de l’apocalypse.

En attendant, Blizzard continue aussi d’exploiter Diablo IV avec l’arrivée de Diablo IV : Age of Hatred Collection sur Switch 2 dès le 15 septembre. Le bundle sera proposé à 69,99 dollars sur l’eShop.

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    posted the 09/12/2026 at 06:27 PM by liquidus
    comments (40)
    akinen posted the 09/12/2026 at 06:48 PM
    Ils peuvent se le garder leur jeu service. Diablo est mort pour moi
    zanpa posted the 09/12/2026 at 07:06 PM
    D4 est tellement mauvais, qu'il fallait vite annoncer le V ! Ils ont fait tellement de merde sur le cœur du jeux, qu'ils sont obligé de passer à autre chose ! T'as même pas eu Diablo dans Diablo IV ... + Ils sont prostitué tous les démon primordiaux pour en faire un vaste champs de trash mobs pour leur saison de merde !

    Diablo 2 à jamais
    perse9 posted the 09/12/2026 at 07:12 PM
    je rappelle que path of exile 2 sort gratuitement en version finalisé le 11 décembre.
    alucardhellsing posted the 09/12/2026 at 07:23 PM
    D4 a eu les classes les plus éclatés au sol que j'ai vu , avec une classe par an tout aussi eclaté

    bref j'espere vraiment que le V va relancer le Demon hunter ou Blood Knight vampire qui avait vraiment un GP vraiment tres interessant
    gunotak posted the 09/12/2026 at 07:28 PM
    ça fait même pas 5 ans que Diablo 4 est sorti et déjà le 5

    J'espère que le gameplay sera revu en plus simplifié.

    A certaines saisons dans le 4 on avait un sacré breaking change, qui foutait en l'air les heures passées pour builder son personnage (changement dans la façon d'améliorer les arms, les gemmes, les skills)
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 07:30 PM
    J'ai regardé la conférence, il n'y a eu aucune réaction du public à son annonce, on aurait dit qu'ils venaient d'annoncer la sortie d'une paire chaussettes à l'effigie de Diablo, c'est terrible
    negan posted the 09/12/2026 at 07:37 PM
    micheljackson Ça Sert a rien de mentir on a internet hein

    https://youtu.be/DLFyDDCAnHw?si=Kyz1a-xKUzAqJHOd
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 07:41 PM
    negan
    Ah oui, il y a un cri ou deux en plus que ce que j'ai entendu sur le live de Blizzard.
    negan posted the 09/12/2026 at 07:43 PM
    micheljackson C'est bien enfonce toi
    bladagun posted the 09/12/2026 at 07:44 PM
    Moi je l'ai trouvé sympatoche le 4 pas incroyable mais cool Lilith et mephisto
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 07:47 PM
    negan
    T'as oublié de prendre tes pilules non ?
    grospich posted the 09/12/2026 at 07:50 PM
    J'en reviens pas que l'on aura Diablo V avant le prochain Starcraft. :/
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 07:55 PM
    grospich
    Il y a eu "pire", une nouvelle extension à Warcraft 3 (Reforged) https://www.youtube.com/watch?v=Yy_UHPo2m74
    coconutsu posted the 09/12/2026 at 07:56 PM
    Demain ils donneront plein d'informations sur Diablo 5, j'espère qu'ils vont complètement changer le système actuel car j'aime pas la sauce Diablo3/4 mais je sais pas si ils ont le talent ou les corones pour faire mieux que ça.
    k13a posted the 09/12/2026 at 08:22 PM
    negan Ça reste une réaction bien timide pour une foule de plusieurs milliers de personnes.
    coconutsu posted the 09/12/2026 at 08:26 PM
    Pour rappel D4 devait être différent de D3 mais ils ont eu des soucis de dev et on changé 2 fois de chef de projet...à la fin par dépit ils sont revenu à celui qui a fait D3 et c'est surement pour cette raison que D4 c'est un D3 bis.

    Faut espérer un meilleur chef de projet avec une vision modern pour Diablo 5.
    losz posted the 09/12/2026 at 08:30 PM
    Le 4 est tellement nul + blizzard qui est devenu un studio assez bof, dur d'être hype.
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 08:34 PM
    Blizzard avant/maintenant
    https://i.imgur.com/2PmChqX.jpeg
    syoshu posted the 09/12/2026 at 08:54 PM
    Si il pouvait revenir a un truc plus proche du 3
    sylphide posted the 09/12/2026 at 09:07 PM
    J'ai pas encore eu le temps de lancer D4 qu'ils annoncent D5 ... précoces les mecs.
    saigo posted the 09/12/2026 at 09:38 PM
    sylphide J'ai pas encore eu le temps de lancer D4 qu'ils annoncent D5 ... précoces les mecs.

    Mec ça fait 3 ans que D4 est sorti
    micheljackson posted the 09/12/2026 at 10:25 PM
    saigo non mais tu comprends maintenant les studios doivent s'adapter aux rythme des mecs qui achètent des tas de jeux mais qui n'y jouent pas.
    ravyxxs posted the 09/13/2026 at 03:42 AM
    La réaction était bonne mais oui c'était pas un ouragan comme l'avant Blizzard. Jamais fait Diablo 4 mais j'ai entendu que des plaintes

    Je vois plus de gens hypé par contre par POE.
    keiku posted the 09/13/2026 at 05:06 AM
    path of exile c'est devenu la référence du hack & slash, le 2 est bien plus accessible que le premier au grand publique... en même temps path of exile 2 fait bien plus diablo que diablo, et ceux qui ont fait diablo2 verront ce que je veux dire par la...
    thedoctor posted the 09/13/2026 at 05:38 AM
    L’intérêt d'annoncer des jeux en 2029-2030 aussitôt
    oreillesal posted the 09/13/2026 at 05:44 AM
    keiku Path of exile a totalement éclipsé la licence Diablo.

    D4 est d'une platitude
    La fausse bonne idée du "monde ouvert".
    Paraît qu'il faut ajouter les extensions pour lui donner de l'intérêt.

    PoE2 c'est 30 balles pour les plus impatients et totalement gratuit dans quelques mois.
    Et PoE qui est toujours vivant, qui semble être un laboratoire d'expérience pour le 2.
    roivas posted the 09/13/2026 at 06:25 AM
    Perso j'ai bien aimé Diablo 4 pour son ambiance et son histoire, les perso sont excellent, et la BO .
    Pour moi la grosse connerie c'est d'avoir imposé de récréer un perso pour les évènements saisonnier, trop la flemme pour ca perso. Dommage aussi que le gameplay soit rapidement répétitif.
    On verra où ca va avec Diablo 5 et si ils ont appris de leurs erreurs
    2029 on a le temps d'avoir encore des extensions dans le 4 ^^;
    keiku posted the 09/13/2026 at 06:48 AM
    oreillesal on parle de D4, mais D3 etait déja remplis de problème... la philosophie de diablo était déja morte avec le 3... le 4 n'a fait qu'accentuer les problème...

    Path of exile des le premier était déja le vrai successeur a diablo dans on ambiance, dans ses méchanique et dans son identité... il a continuer a évoluer pour atteindre le summum du hack & slash, et ca va être difficile de faire mieux, vu qu'avec le 2 il touche le plus grand publique ce qui faisait défaut du premier
    vyse posted the 09/13/2026 at 10:09 AM
    thedoctor actionnariat.. sûrement une AG ou des négociations en cours
    coconutsu posted the 09/13/2026 at 11:19 AM
    oreillesal Oui enfin on rappel que si on veut vraiment jouer à POE2 faut quand même acheter un pack de coffre. Donc non le jeu n'est pas réellement gratuit car il y a au minimum le pack de coffre à acheter. C'est aussi pour ça que l'acheter maintenant c'est comme acheter le pack de coffre plus tard.
    coconutsu posted the 09/13/2026 at 04:38 PM
    Bon sinon ce qui me fait peur avec D5.

    Je ne souhaite pas revoir l'open world qui n'a servi à rien...revenons à des actes comme D2 et D3. Cela dit ils ont déjà confirmé la génération procédural!

    Je ne souhaite pas revoir des millions de dégâts...si on peut cette fois revenir à des chiffres plus simples, on commence à 1~5 et on fini à quelque milliers max...

    J'aimerais aussi avoir un jeu plus proche de D2 alors ils viennent de nous draguer la dessus mais bon on attendra de voir le jeu hein...parce que le coup de l'itemisation à la D2 on nous l'a déjà sorti et ça fini toujours en D3 bis.

    Niveau DA j'aimerais du changement, je trouve dégueulasse les effets de magie dans D4 le feu, la glace, la foudre on dirait un truc dessiné ou peint...ça contraste avec le coté réaliste du reste et c'est moche.

    Le end game daubé...faut que ça change avec une vrai vision.

    Le gameplay à la D3/D4 c'est plus possible...alors faut pas revenir à D2 hein mais merde un truc à la POE2 ça serait cool.
    arquion posted the 09/13/2026 at 06:54 PM
    A la vue du modèle économique totalement immonde de D4, je ne sais même pas comment certains sont encore fan de cette licence...
    tanakieyoshiro posted the 09/13/2026 at 08:07 PM
    ils drevait faire un action rpg ou un soul like sa pourrai bien marcher
    jaysennnin posted the 09/13/2026 at 09:06 PM
    keiku ravyxxs zanpa alucardhellsing
    Je vous trouve quand même super dur avec Diablo 4, qui est plus sombre dans la Direction Artistique que le très coloré Diablo 3, et surtout vu qu'on a moins de temps pour jouer qu'à l'époque de Diablo 2, ça passe bien en petites sessions, et le jeu est quand même assez équilibré quand on y joue en solo dans les difficultés élevées, alors que les autres étaient quasiment impossibles à faire sans avoir du renfort en coop moi je l'aime bien même si ça m'empêchera pas de jeter un coup d'oeil à Path of Exile 2 (même si je sais que j'aurais pas le temps de m'y plonger complètement)
    ravyxxs posted the 09/13/2026 at 09:14 PM
    jaysennnin Ah mais je m'exprimais pas pour moi, car j'ai pas fait le jeu, ça se trouve je vais adorer, je parle des gens en général, y a toujours un truc à dire sur ce jeu...

    Du coup dernièrement je suis plus devenu intéréssé par POE.

    Mon dernier du genre c'était Dungeon Siege ça date et c'est pas vraiment la même chose...
    jaysennnin posted the 09/13/2026 at 09:24 PM
    ravyxxs j'ai connu dungeon siege et son monde sans temps de chargement, Chris taylor (qui est aussi le createur de total annihilation) est un génie et je me demande bien ce qu'il devient
    keiku posted the 09/13/2026 at 10:15 PM
    jaysennnin Je vous trouve quand même super dur avec Diablo 4, qui est plus sombre dans la Direction Artistique que le très coloré Diablo 3

    le problème n'est pas l'ambiance, mais tous le reste, même diablo 3 en vrai la da n'était pas le premier soucis du jeu... la construction linéaire des personnages, les stat en multi couche, le gameplay tous simplement

    coconutsu Oui enfin on rappel que si on veut vraiment jouer à POE2 faut quand même acheter un pack de coffre. Donc non le jeu n'est pas réellement gratuit car il y a au minimum le pack de coffre à acheter.

    poe2 passe en 1.0 totalement gratuit dans 3 mois (décembre)
    coconutsu posted the 09/14/2026 at 12:57 PM
    keiku Et comme je l'ai dit si tu veux vraiment jouer à POE2 tu devras acheter un pack de coffre. Donc acheter le jeu maintenant reviens au même que d'acheter ce pack de coffre plus tard.

    Après oui tu peux aussi jouer F2P en mode casu pour faire la campagne et passer à un autre jeu.
    keiku posted the 09/14/2026 at 01:03 PM
    coconutsu non, gratuit , tu comprend le mot, 0 achat nécessaire; pas de pack coffre, rien

    [url]http://pathofexile2.com/register [/url]
    keiku posted the 09/14/2026 at 01:08 PM
    coconutsu Après oui tu peux aussi jouer F2P en mode casu pour faire la campagne et passer à un autre jeu.

    oui, j'ai 3000 heure sur le premier fini, 14 saison et je n'ai eu que mon coffre de base... pas un seul centime investit... pour le 2 j'ai fais mon tout premier investissement, parce que j'estimais qu'il le méritait (c'est d'ailleurs ma seul exception pour un jeux en ligne) pour pouvoir y jouer durant la beta... mais aucun investissement n'est nécessaire pour profiter du jeux a fond
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