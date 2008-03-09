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Blizzard confirme le retour de StarCraft... pour 2030
Actualité générale
La Blizzcon se déroule actuellement et Blizzard vient d’officialiser le retour de StarCraft. Pas avec un StarCraft 3, mais avec un shooter en monde ouvert attendu pour 2030.

Le projet circulait déjà depuis un moment dans les rumeurs, avec l’idée d’un jeu d’action mettant notamment en avant Terrans et Zergs. L’annonce confirme surtout la volonté de Blizzard d’exploiter la licence au delà de son ADN RTS historique.

Il faudra désormais attendre davantage d’informations pour savoir quelle forme prendra réellement cette nouvelle orientation pour StarCraft et quelle place elle entend occuper dans l’avenir de la licence.

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    posted the 09/12/2026 at 06:04 PM by liquidus
    comments (20)
    jenicris posted the 09/12/2026 at 06:05 PM
    Je suis un immense fan des deux opus, à voir, un shooter open world je sais pas
    mattewlogan posted the 09/12/2026 at 06:05 PM
    Hahaha
    riddler posted the 09/12/2026 at 06:08 PM
    J’attend toujours starcraft 64
    wickette posted the 09/12/2026 at 06:10 PM
    Si tu annonces pour 2030 c'est pour attirer des talents

    C'est toujours plus facile de dire "viens bosser sur ce gros mmo shooter issue d'une licence culte" qui sort dans 4 ans sans 50 NDA
    shuntaro posted the 09/12/2026 at 06:17 PM
    Liquidus t'as supprimé mon article ?
    zanpa posted the 09/12/2026 at 06:23 PM
    diablo V annoncé en 2029
    liquidus posted the 09/12/2026 at 06:28 PM
    shuntaro Oui
    l3andr3 posted the 09/12/2026 at 07:32 PM
    wickette Après c 'est leu seul studio xbox qui est largement dans le vert donc normal
    grospich posted the 09/12/2026 at 08:05 PM
    Assez bizarre la DA, dans ma mémoire les humains dans Starcraft sont entre le cartoon et le réaliste avec des corps très massif, comme dans Warcraft.

    Ça me chagrine un peu cette perte d'identité visuelle.
    l3andr3 posted the 09/12/2026 at 08:09 PM
    grospich la DA ne fait pas l'identité d'un jeu ... une da cartoon est faite pour durer dans le temps comme WO ou les str que sont starcraft et W3 .... ici nous partons sur un shooter
    derno posted the 09/12/2026 at 08:31 PM
    grospich
    oui ça m'a fait bizarre de voir ce petit gabarit dans la grosse armure c'est plutôt dissonant je trouve, on essaye de faire converger deux trucs qui ne devraient jamais se rencontrer.
    altendorf posted the 09/12/2026 at 10:24 PM
    jenicris Tout aussi septique, passer d'un RTS emblématique à un shooter open-world...
    coconutsu posted the 09/13/2026 at 01:40 AM
    altendorf Il y a un univers et un lore qui permet d'adapter StarCraft à plein de style de jeux comme le fait W40K, pas de vrai raison d'être septique.
    keiku posted the 09/13/2026 at 05:00 AM
    vu ce qu'il reste comme talent chez blizzard, ils ont du foutre la team call of duty d’Activision pour développer le prochain starcraft...
    zekk posted the 09/13/2026 at 06:55 AM
    coconutsu L’univers ne fait pas tout... Je pense que les fans des anciens épisodes ont leur droit d'être septique que le premier jeu depuis des nombreuses années n’est pas pas un RTS
    jenicris posted the 09/13/2026 at 07:41 AM
    altendorf après j'adore la licence, idem pour Warcraft
    Donc je laisse une chance au jeu quand même
    sonilka posted the 09/13/2026 at 08:00 AM
    Je vois pas l'intérêt de balancer ca si tot. Si tout se passe bien, et c'est rarement le cas, le jeu sortira dans 4 ans. Une éternité. Des tas de choses auront changé d'ici la.
    reynald posted the 09/13/2026 at 08:32 AM
    2030
    coconutsu posted the 09/13/2026 at 04:32 PM
    zekk Ah oui ils ont le droit hein mais bon un RTS AAA aujourd'hui ça n'a plus beaucoup de sens...à voir si les prochains RTS en développent arrivent à relancer la hype du genre.

    Puis bon un RTS tu vend un jeu mais tu peux pas vendre de skin etc donc niveau rentabilité c'est pas dingue et il faut encore avoir le savoir faire pourr un tel projet, pas certain que les devs de S2 soient encore chez Blizzard.

    Perso avoir un univers étendu via des jeux différents je trouve ça cool. Après c'est pas impossible que Starcraft 3 arrive un jour.
    wanda posted the 09/13/2026 at 09:49 PM
    sonilka Tu ne vois pas l'intérêt de cette annonce car cette annonce n'est évidemment pas destinée aux joueurs.
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