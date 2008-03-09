Actualité générale

se déroule actuellement et. Pas avec un, mais avecLe projet circulait déjà depuis un moment dans les rumeurs, avec l’idée d’un jeu d’action mettant notamment en avantet. L’annonce confirme surtoutIl faudra désormais attendre davantage d’informations pour savoir quelle forme prendra réellement cette nouvelle orientation pouret quelle place elle entend occuper dans l’avenir de la licence.