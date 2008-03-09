Actualité générale
La Blizzcon
se déroule actuellement et Blizzard vient d’officialiser le retour de StarCraft
. Pas avec un StarCraft 3
, mais avec un shooter en monde ouvert attendu pour 2030
.
Le projet circulait déjà depuis un moment dans les rumeurs, avec l’idée d’un jeu d’action mettant notamment en avant Terrans
et Zergs
. L’annonce confirme surtout la volonté de Blizzard d’exploiter la licence au delà de son ADN RTS historique
.
Il faudra désormais attendre davantage d’informations pour savoir quelle forme prendra réellement cette nouvelle orientation pour StarCraft
et quelle place elle entend occuper dans l’avenir de la licence.
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posted the 09/12/2026 at 06:04 PM by liquidus
C'est toujours plus facile de dire "viens bosser sur ce gros mmo shooter issue d'une licence culte" qui sort dans 4 ans sans 50 NDA
Ça me chagrine un peu cette perte d'identité visuelle.
oui ça m'a fait bizarre de voir ce petit gabarit dans la grosse armure c'est plutôt dissonant je trouve, on essaye de faire converger deux trucs qui ne devraient jamais se rencontrer.
Donc je laisse une chance au jeu quand même
Puis bon un RTS tu vend un jeu mais tu peux pas vendre de skin etc donc niveau rentabilité c'est pas dingue et il faut encore avoir le savoir faire pourr un tel projet, pas certain que les devs de S2 soient encore chez Blizzard.
Perso avoir un univers étendu via des jeux différents je trouve ça cool. Après c'est pas impossible que Starcraft 3 arrive un jour.