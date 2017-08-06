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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] 1000xRESIST / Man (gratuit)
Aventure





Éditeur : Fellow Traveller
Développeur : Sunset visitor
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 20 Aout 206
Langues : Japonais / Anglais / Français / Portugais / Coréen / Chinois.

Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.
Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.
Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.

NS2 Edition
Gratuit / 20 Aout 2026
Résolution 4K (2160p) Salon / Full HD (1080p) Portable
30 images par seconde Salon/Portable.



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 89% Gamekult 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=muBXXW4bxQ0
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    kisukesan
    posted the 08/17/2026 at 09:20 PM by nicolasgourry
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