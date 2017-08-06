profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
71
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4118
visites since opening : 18161451
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5/Switch] Toem 2 / Date de sortie
Aventure




Éditeur : Something We Made
Développeur : Something We Made
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/Switch
Date de sortie : 29 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol /Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Suédois.

Remettez-vous dans la peau d'un photographe curieux et partez pour une toute nouvelle aventure qui vous permettra de découvrir des détails cachés, d'aider vos amis en chemin et de documenter les petites merveilles du monde dans TOEM 2.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=rz-iZ1QvCDk
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 08/06/2026 at 03:45 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo