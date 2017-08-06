description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Something We Made
Développeur : Something We Made
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/Switch
Date de sortie : 29 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol /Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Suédois.
Remettez-vous dans la peau d'un photographe curieux et partez pour une toute nouvelle aventure qui vous permettra de découvrir des détails cachés, d'aider vos amis en chemin et de documenter les petites merveilles du monde dans TOEM 2.