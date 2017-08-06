Éditeur : Something We Made

Développeur : Something We Made

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 29 Septembre 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol /Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Suédois.

Remettez-vous dans la peau d'un photographe curieux et partez pour une toute nouvelle aventure qui vous permettra de découvrir des détails cachés, d'aider vos amis en chemin et de documenter les petites merveilles du monde dans TOEM 2.