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Alors que les premiers retours évoquaient, les informations publiées paret les témoignages d’anciens employés racontent une toute autre histoire.Selon les documents officiels déposés au Texas,au sein d’id Software, dontet. Un chiffre loin d’être anodin puisque le studio comptait environfin 2025... DoncEt ce qui inquiète le plus n’est pas uniquement le nombre de licenciements, maisaffirme qu’avant cette vague de coupes,expérimentait plusieurs projets : un, un, ainsi qu’une toute nouvelle licence baptisée, décrite comme un jeu original mêlant science fiction, esthétique cyberpunk et ambiance à la, avec un système decombinant armes à feu et arts martiaux. Aucun de ces projets n’avait encore reçu le feu vert définitif, mais ils faisaient partie des pistes étudiées par le studio.En parallèle, plusieurs anciens développeurs dressentL’un d’eux affirme que, expliquant que des équipes entières spécialisées dans les effets visuels, la programmation du moteur, l’intelligence artificielle, le rendu, le level design ou encore les outils procéduraux ont tout simplement disparu. Certains évoquent notamment la disparition des spécialistes de, rendant plus difficile la transmission de nombreuses technologies développées pourMais c’est surtoutqui suscite de nombreuses interrogations.Depuis plus de trente ans, le moteur maison représente. C’est lui qui a permis au studio de conserver une réputation de référence en matière de fluidité, de performances et d’optimisation, bien au delà de la seule licenceOr, selon plusieurs témoignages,, au point que certains anciens employés estiment qu’il ne resterait plus suffisamment de ressources pour poursuivre son développement. Plusieurs d’entre eux vont jusqu’à penser que Microsoft pourrait progressivement abandonner l'au profit de l', dans une logique de standardisation des technologies utilisées par les Xbox Game Studios.Si cette hypothèse venait à se confirmer, il ne s’agirait pas seulement de la perte d’un moteur graphique propriétaire., celui qui a façonné des générations de FPS depuis Doom et Quake.Il faut aussi rappeler ce que représente réellement l'id Tech dans l’histoire du jeu vidéo. Ce n’est pas seulement “le moteur de Doom”, ni une simple technologie propriétaire que l’on remplace froidement par un Unreal Engine. L', notamment à une époque où le FPS moderne était encore en train de définir ses codes.On retrouve son empreinte derrièrepour ne citer qu'eux. Rien que ça donne déjà une idée du poids historique du moteur : on ne parle pas d’un outil secondaire, mais d’une technologie qui a accompagné la transition entre le FPS PC old school, le shooter narratif, le jeu d’action sous licence et le FPS militaire moderne.L’anecdote est presque cruelle aujourd’hui :Pour l’heure,. Mais entre une équipe réduite de plus de moitié, plusieurs projets potentiellement abandonnés et un moteur historique dont l’avenir semble désormais incertain,. C’est peut êtrequi est aujourd’hui en train d’être remise en question.Il faut aussi rappeler qu’il n’y a pas si longtemps,. Ce qui rend la situation assez lunaire aujourd’hui