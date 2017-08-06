description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Komi Games
Développeur : Komi Games
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois.
Bienvenue à Z.C.N. 02
Une faction rebelle de combattants de la liberté robotiques, les Heretechs, s'est emparée d'une colonie spatiale et a pris son équipage en otage.
Reprenez la colonie en affrontant ces puissants ennemis et obtenez leurs pouvoirs uniques tout au long de votre aventure.