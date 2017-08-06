Éditeur : Flying Rat Studio

Développeur : Flying Rat Studio

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : Juillet 2026

Langues : Français / Japonais / Anglais / Espagnol / Tchèque / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Incarnez un ou une archéologue, foncez dans des niveaux réalisés avec soin et venez à bout de boss mythiques en sautant à tout bout de champ.