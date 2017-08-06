description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Flying Rat Studio
Développeur : Flying Rat Studio
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : Juillet 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Espagnol / Tchèque / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.
Incarnez un ou une archéologue, foncez dans des niveaux réalisés avec soin et venez à bout de boss mythiques en sautant à tout bout de champ.