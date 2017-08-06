Éditeur : O. and Co. Games

Développeur : O. and Co. Games

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Depuis des centaines d’années, les chamans de la montagne utilisent leurs pouvoirs de Projection astrale pour parcourir de vastes distances. Mais Mae est différente. Son voyage spirituel est limité par un lien. Lorsque vient le temps du pèlerinage initiatique, Mae doit renoncer au vol spirituel et entreprendre le voyage par la voie la plus longue.