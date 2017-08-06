description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : O. and Co. Games
Développeur : O. and Co. Games
Genre : Plateforme
Disponible sur PC/Switch
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.
Depuis des centaines d’années, les chamans de la montagne utilisent leurs pouvoirs de Projection astrale pour parcourir de vastes distances. Mais Mae est différente. Son voyage spirituel est limité par un lien. Lorsque vient le temps du pèlerinage initiatique, Mae doit renoncer au vol spirituel et entreprendre le voyage par la voie la plus longue.