description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Kwalee
Développeur : Out of the Blue Games
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 12 Mai 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.
C'est la suite de Call of the Sea
Les choses ne vont pas bien à l'Université de Miskatonic. Le professeur Harry Everhart s'efforce d'ignorer les ombres qu'il croit apercevoir du coin de l'œil, tandis que les rêves de l'étudiante Evangeline Drayton sont hantés par les visions d'un artefact découvert une décennie plus tôt. Dans leur quête de réponses, ils découvriront des secrets enfouis depuis des éons.
Je vais attendre des tests de ce jeu du coup.