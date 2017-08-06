Éditeur : Kwalee

Développeur : Out of the Blue Games

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 12 Mai 2026

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

C'est la suite deLes choses ne vont pas bien à l'Université de Miskatonic. Le professeur Harry Everhart s'efforce d'ignorer les ombres qu'il croit apercevoir du coin de l'œil, tandis que les rêves de l'étudiante Evangeline Drayton sont hantés par les visions d'un artefact découvert une décennie plus tôt. Dans leur quête de réponses, ils découvriront des secrets enfouis depuis des éons.