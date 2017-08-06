Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/07/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Call of the Elder Gods / Date de sortie
Réflexion





Éditeur : Kwalee
Développeur : Out of the Blue Games
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 12 Mai 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

C'est la suite de Call of the Sea
Les choses ne vont pas bien à l'Université de Miskatonic. Le professeur Harry Everhart s'efforce d'ignorer les ombres qu'il croit apercevoir du coin de l'œil, tandis que les rêves de l'étudiante Evangeline Drayton sont hantés par les visions d'un artefact découvert une décennie plus tôt. Dans leur quête de réponses, ils découvriront des secrets enfouis depuis des éons.


Steam (Demo dispo)
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=8IjPjmRH5g4
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    posted the 04/07/2026 at 07:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    churos45 posted the 04/07/2026 at 08:04 PM
    Call of the Sea était une bonne surprise, j'ai hâte
    ravyxxs posted the 04/07/2026 at 08:25 PM
    Call of the Sea était très moyen, dans le sens où l'histoire est bonne mais le rythme est horrible. Beau pour la rétine, ennuyant pour le cerveau.
    Je vais attendre des tests de ce jeu du coup.
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