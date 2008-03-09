profile
The Witcher 4 accueille un vétéran de Kingdom Come
Actualité générale
CD Projekt Red poursuit le renforcement de ses équipes autour de The Witcher 4, toujours prévu pour la seconde moitié de la décennie. Le studio polonais vient de s’offrir un nouveau talent de poids : Karel Kolmann, l’ancien lead gameplay designer de Kingdom Come : Deliverance 2 chez Warhorse Studios.

D’après Insider Gaming, Kolmann a quitté Warhorse après plus de huit ans de service pour rejoindre CD Projekt en tant que Senior Quest Designer. Un poste stratégique, tant le studio mise sur une narration ramifiée et un monde plus organique que jamais.

Chez Warhorse, Kolmann n’a pas seulement conçu des quêtes : il a participé à l’écriture des dialogues, à la mise en scène, et surtout à la conception de systèmes de jeu ambitieux (gestion du crime, intelligence des PNJ, équilibre de la furtivité ou encore structure des batailles d’envergure). Autant dire qu’il arrive avec un bagage solide en matière d’immersion et de cohérence systémique.

Ce recrutement s’inscrit dans une campagne d’embauche plus large menée par CD Projekt, qui répartit ses forces entre The Witcher 4, la suite de Cyberpunk 2077 (projet “Orion”) et plusieurs productions dérivées. Le studio cherche visiblement à concilier le sens du détail d’un jeu historique avec la maîtrise narrative qui a fait le succès de Geralt.

Reste à savoir si ce nouvel apport permettra à CD Projekt de relever le défi que ses propres développeurs évoquent sans détour : comment dépasser The Witcher 3 sans se trahir ?

Quoi qu’il en soit, le recrutement d’un profil issu de Kingdom Come laisse présager un monde plus vivant, moins figé par le script... et ça, les fans de RPG “à l’ancienne” ne diront pas non.

Insider Gaming - https://insider-gaming.com/the-witcher-4-devs-acquire-kingdom-come-deliverance-2s-lead-gameplay-designer/
    comments (21)
    rogeraf posted the 11/10/2025 at 05:34 PM
    Combien qu'ils le payent, et lés RTT ?
    nigel posted the 11/10/2025 at 06:04 PM
    comment dépasser The Witcher 3 sans se trahir ?

    Avec un bon gameplay
    jacquescechirac posted the 11/10/2025 at 06:08 PM
    nigel
    jenicris posted the 11/10/2025 at 06:15 PM
    Vivement qu'il sorte celui là
    aozora78 posted the 11/10/2025 at 06:15 PM
    nigel 100% le jeu était beau, une bonne histoire, un rythme sympa, des musiques cool, des personnages mémorables... mais les combats au secours.
    sunnytime posted the 11/10/2025 at 06:47 PM
    Tellement hâte ...
    pcsw2 posted the 11/10/2025 at 07:15 PM
    Si il arrive a faire un titre aussi bon que le 3 je vais encore le faire 3 fois
    micheljackson posted the 11/10/2025 at 07:15 PM
    nigel
    En supprimant les voyages rapides et des quêtes Fedex faussement scénarisées avec 1 ligne de lore bidon.
    ravyxxs posted the 11/10/2025 at 07:23 PM
    Witcher 3, gros gros point noir, les combats ! Perso les polonais et tchèque, l'Est en fait, avec leur système de combat ils me gavent, la merde de KCD, TW3, Cyberpunk, Stalker...

    mrvince posted the 11/10/2025 at 07:32 PM
    Jamais réussi a rentrer dans The Witcher 3 a cause du gameplay... J'ai essayé 3 fois car ca me saoule de passer à cotés. L'univers etc j'adore mais il me tombe des mains à chaque fois.
    jacquescechirac posted the 11/10/2025 at 07:33 PM
    ravyxxs hahahah ah oui je vois le personnage, une vraie couineuse du site, pense à jouer aux jeux que tu critiques mn gas
    mattewlogan posted the 11/10/2025 at 07:34 PM
    C sympas quand on voit la qualité de KCD2
    marcelpatulacci posted the 11/10/2025 at 07:44 PM
    ravyxxs W3 pas juste les combats, c'est tous le gampelay qui est vieillot pour ne pas dire pourrave. Mais Cyberpunk ou Stalker, des FPS moderne dans la norme, ni plus ni moins quoi.
    torotoro59 posted the 11/10/2025 at 07:54 PM
    Liquidus HS tu as des nouvelles de sorow, c'etait lui qui faisait des articles The witcher, on discutait pas mal à ce sujet, j'avais demandé à shanks il y a quelques temps il n'avait aucune infos malheureusement
    torotoro59 posted the 11/10/2025 at 07:56 PM
    ravyxxs et t'as vu system de combat de blood of the dawnwalker pfff j'espère qu'ils vont revoir leur copie
    ravyxxs posted the 11/10/2025 at 08:07 PM
    torotoro59 J'espère aussi surtout que c'est un jeu que j'attends. Comme KCD ils veulent s'inspirer de FOR HONOR à minima, sans avoir l'inertie du jeu, ce qui rend l'exécution exécrable.
    liquidus posted the 11/10/2025 at 10:50 PM
    torotoro59 Ça fait des années que nous n’avons plus de nouvelles malheureusement. Il a disparu, pas très longtemps après la sortie de Cyberpunk. On espère qu’il se porte bien en tout cas.
    duff posted the 11/11/2025 at 02:35 AM
    Eh bien,heureusement que les devs n'écoutent pas toutes les critiques des joueurs concernant le gameplay.Perso,je suis pour la diversité concernant ce point.J'aime bien varier les expériences et je ne veux surtout pas d'une sorte d'uniformisation générale du gameplay sur toutes les prods.
    Si vous voulez une expérience proche de l'arcade,il y a des jeux dédiés.
    Je pense surtout que bcp désormais cherchent un peu trop(ou se sont un peu trop habitués)la facilité.
    Les gens ont un peu perdu l’habitude de gober diverses "potions" et aussi l'art de "danser".
    Ptain,je rigolerais que le gameplay de The Witcher 4 soit proche de celui de KCD.Ça chouinerait,comme avec RDR 2
    Bande de noobs
    shinz0 posted the 11/11/2025 at 06:18 AM
    duff merci tout est dit
    torotoro59 posted the 11/11/2025 at 10:49 AM
    liquidus ah! oui espérons
    ichachi posted the 11/11/2025 at 12:48 PM
    Le monde ouvert c'est le truc le plus réussi de KC : Delivrance.
    Sinon, c'est dingue que le studio ait les moyens financiers suffisant pour ne rien sortir pendant plus de 6 ans.
