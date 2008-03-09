CD Projekt Red
poursuit le renforcement de ses équipes autour de The Witcher 4
, toujours prévu pour la seconde moitié de la décennie. Le studio polonais vient de s’offrir un nouveau talent de poids : Karel Kolmann, l’ancien lead gameplay designer de Kingdom Come : Deliverance 2 chez Warhorse Studios
.
D’après Insider Gaming
, Kolmann a quitté Warhorse après plus de huit ans de service pour rejoindre CD Projekt en tant que Senior Quest Designer
. Un poste stratégique, tant le studio mise sur une narration ramifiée et un monde plus organique que jamais.
Chez Warhorse, Kolmann n’a pas seulement conçu des quêtes : il a participé à l’écriture des dialogues, à la mise en scène, et surtout à la conception de systèmes de jeu ambitieux (gestion du crime, intelligence des PNJ, équilibre de la furtivité ou encore structure des batailles d’envergure)
. Autant dire qu’il arrive avec un bagage solide en matière d’immersion et de cohérence systémique.
Ce recrutement s’inscrit dans une campagne d’embauche plus large menée par CD Projekt, qui répartit ses forces entre The Witcher 4, la suite de Cyberpunk 2077 (projet “Orion”) et plusieurs productions dérivées
. Le studio cherche visiblement à concilier le sens du détail d’un jeu historique avec la maîtrise narrative qui a fait le succès de Geralt.
Reste à savoir si ce nouvel apport permettra à CD Projekt
de relever le défi que ses propres développeurs évoquent sans détour : comment dépasser The Witcher 3 sans se trahir ?
Quoi qu’il en soit, le recrutement d’un profil issu de Kingdom Come laisse présager un monde plus vivant, moins figé par le script...
et ça, les fans de RPG “à l’ancienne” ne diront pas non.
Avec un bon gameplay
En supprimant les voyages rapides et des quêtes Fedex faussement scénarisées avec 1 ligne de lore bidon.