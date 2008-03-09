profile
The Witcher IV
all
The Witcher 4 accueille un vétéran de Kingdom Come
Actualité générale
CD Projekt Red poursuit le renforcement de ses équipes autour de The Witcher 4, toujours prévu pour la seconde moitié de la décennie. Le studio polonais vient de s’offrir un nouveau talent de poids : Karel Kolmann, l’ancien lead gameplay designer de Kingdom Come : Deliverance 2 chez Warhorse Studios.

D’après Insider Gaming, Kolmann a quitté Warhorse après plus de huit ans de service pour rejoindre CD Projekt en tant que Senior Quest Designer. Un poste stratégique, tant le studio mise sur une narration ramifiée et un monde plus organique que jamais.

Chez Warhorse, Kolmann n’a pas seulement conçu des quêtes : il a participé à l’écriture des dialogues, à la mise en scène, et surtout à la conception de systèmes de jeu ambitieux (gestion du crime, intelligence des PNJ, équilibre de la furtivité ou encore structure des batailles d’envergure). Autant dire qu’il arrive avec un bagage solide en matière d’immersion et de cohérence systémique.

Ce recrutement s’inscrit dans une campagne d’embauche plus large menée par CD Projekt, qui répartit ses forces entre The Witcher 4, la suite de Cyberpunk 2077 (projet “Orion”) et plusieurs productions dérivées. Le studio cherche visiblement à concilier le sens du détail d’un jeu historique avec la maîtrise narrative qui a fait le succès de Geralt.

Reste à savoir si ce nouvel apport permettra à CD Projekt de relever le défi que ses propres développeurs évoquent sans détour : comment dépasser The Witcher 3 sans se trahir ?

Quoi qu’il en soit, le recrutement d’un profil issu de Kingdom Come laisse présager un monde plus vivant, moins figé par le script... et ça, les fans de RPG “à l’ancienne” ne diront pas non.

Insider Gaming - https://insider-gaming.com/the-witcher-4-devs-acquire-kingdom-come-deliverance-2s-lead-gameplay-designer/
    posted the 11/10/2025 at 05:14 PM by liquidus
    comments (9)
    rogeraf posted the 11/10/2025 at 05:34 PM
    Combien qu'ils le payent, et lés RTT ?
    nigel posted the 11/10/2025 at 06:04 PM
    comment dépasser The Witcher 3 sans se trahir ?

    Avec un bon gameplay
    jacquescechirac posted the 11/10/2025 at 06:08 PM
    nigel
    jenicris posted the 11/10/2025 at 06:15 PM
    Vivement qu'il sorte celui là
    aozora78 posted the 11/10/2025 at 06:15 PM
    nigel 100% le jeu était beau, une bonne histoire, un rythme sympa, des musiques cool, des personnages mémorables... mais les combats au secours.
    sunnytime posted the 11/10/2025 at 06:47 PM
    Tellement hâte ...
    pcsw2 posted the 11/10/2025 at 07:15 PM
    Si il arrive a faire un titre aussi bon que le 3 je vais encore le faire 3 fois
    micheljackson posted the 11/10/2025 at 07:15 PM
    nigel
    En supprimant les voyages rapides et des quêtes Fedex faussement scénarisées avec 1 ligne de lore bidon.
    ravyxxs posted the 11/10/2025 at 07:23 PM
    Witcher 3, gros gros point noir, les combats ! Perso les polonais et tchèque, l'Est en fait, avec leur système de combat ils me gavent, la merde de KCD, TW3, Cyberpunk, Stalker...

