[Spécial] Indie World / 07.08.2025 / Résumé


Mina The Hollower / Editeur et Développeur : Yacht Club Games / 31 Octobre 2025 / Demo dispo
Well Dweller / Editeur et Développeur : Kyle Thompson / 2026 / Exclusivité console Nintendo Switch
Neverway / Editeur et Développeur : Coldblood / 2026
Herdling / Éditeur : Panic / Développeur : Okomotive / 21 Aout 2025
Is This Seat Taken ? / Éditeur : Wholesome Games Presents / Développeur : Poti Poti Studio / Disponible
Little Kitty, Big City / Editeur et Développeur : Double Dagger / Mise à jour prochainement
Content Warning / Editeur : Landfall / Développeur : Wilnyl, Philip, thePetHen, Skog, Zorro / 2026 / Aussi sur NS et NS2
Ball x Pit / Editeur : Devolver Digital / Développeur : Kenny Sun / 15 Octobre 2025 (Switch) 2025 (NS2)
Ultimate Sheep Raccoon / Editeur et Développeur : Clever Endeavour / Hiver 2025 / Exclusivité console Nintendo
Glaciered / Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025 / Exclusivité console NS2
Winter Burrow / Editeur : Noodlecake / Développeur : Pine Creek Games / Hiver 2025
Undusted : Letters from the Past / Editeur : Toge Productions / Développeur : 5minlab Corp. / Octobre 2025
Tiny Bookshop / Editeur : Skystone Games et 2P Games / Développeur : neoludic games / Disponible
Caves of Qud / Editeur : Kitfox Games / Développeur : Freehold Games / Hiver 2025
Strange Antiquities / Editeur : Iceberg Interactive / Développeur : Bad Viking /17 Septembre 2025
OPUS : Prism Peak / Editeur : Shueisha Games / Développeur : Sigono / Automne 2025 / Exclusivité console Nintendo
Go-Go Town ! / Editeur : CULT Games et Prideful Sloth / Développeur : Prideful Sloth / Printemps 2026
UFO 50 / Editeur et Développeur : Mossmouth / Disponible
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, iglooo, kevinmccallisterrr
    posted the 08/07/2025 at 01:25 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    iglooo posted the 08/07/2025 at 01:28 PM
    Plutôt cool la démo de Mina.
    UFO50 et Well Dweller à voir (petit ressenti à la SnS sur ce dernier...).
    legato posted the 08/07/2025 at 01:34 PM
    un programme solide, HERDLING ce qui aurait peut-être dû être Everwild
    elicetheworld posted the 08/07/2025 at 01:54 PM
    La première partie sur switch était plus intéressant que la deuxième sur switch 2
    sonilka posted the 08/07/2025 at 03:10 PM
    Rien de bien bandant. Et aucun des quelques jeux que j'ai à l'oeil ne sont apparus (comme Bye Sweet Carole ou Mariachi Legends).
    gamesebde3 posted the 08/07/2025 at 06:21 PM
    Opus: prism peak m'a l'air intéressant. Et un peu neverway.

    Mais globalement, la switch première du nom semblait être la reine de ce n-d indie world et la s2 l'intruse.
    Peu de jeu à se mettre sous la dent pour cette dernière et encore, ils sont à se partager avec la grande sœur.
    Bon, ce n'est que le début de vie de cette machine.
    yukilin posted the 08/08/2025 at 04:51 AM
    Merci pour le nouveau format de ton article nicolasgourry
    Très pratique avec les liens
    kidicarus posted the 08/08/2025 at 07:13 AM
    J'ai retenu 3 ou jeux et en plus il commence à avoir des exclus et ça c'est positif pour le support.
