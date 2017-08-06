VIDEO
Mina The Hollower
/ Editeur et Développeur : Yacht Club Games / 31 Octobre 2025 /
Demo dispo
Well Dweller
/ Editeur et Développeur : Kyle Thompson / 2026 /
Exclusivité console Nintendo Switch
Neverway
/ Editeur et Développeur : Coldblood / 2026
Herdling
/ Éditeur : Panic / Développeur : Okomotive / 21 Aout 2025
Is This Seat Taken ?
/ Éditeur : Wholesome Games Presents / Développeur : Poti Poti Studio /
Disponible
Little Kitty, Big City
/ Editeur et Développeur : Double Dagger / Mise à jour prochainement
Content Warning
/ Editeur : Landfall / Développeur : Wilnyl, Philip, thePetHen, Skog, Zorro / 2026 / Aussi sur NS et NS2
Ball x Pit
/ Editeur : Devolver Digital / Développeur : Kenny Sun / 15 Octobre 2025 (Switch) 2025 (NS2)
Ultimate Sheep Raccoon
/ Editeur et Développeur : Clever Endeavour / Hiver 2025 /
Exclusivité console Nintendo
Glaciered
/ Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025 /
Exclusivité console NS2
Winter Burrow
/ Editeur : Noodlecake / Développeur : Pine Creek Games / Hiver 2025
Undusted : Letters from the Past
/ Editeur : Toge Productions / Développeur : 5minlab Corp. / Octobre 2025
Tiny Bookshop
/ Editeur : Skystone Games et 2P Games / Développeur : neoludic games /
Disponible
Caves of Qud
/ Editeur : Kitfox Games / Développeur : Freehold Games / Hiver 2025
Strange Antiquities
/ Editeur : Iceberg Interactive / Développeur : Bad Viking /17 Septembre 2025
OPUS : Prism Peak
/ Editeur : Shueisha Games / Développeur : Sigono / Automne 2025 /
Exclusivité console Nintendo
Go-Go Town ! / Editeur : CULT Games et Prideful Sloth / Développeur : Prideful Sloth / Printemps 2026
UFO 50
/ Editeur et Développeur : Mossmouth /
Disponible
UFO50 et Well Dweller à voir (petit ressenti à la SnS sur ce dernier...).
Mais globalement, la switch première du nom semblait être la reine de ce n-d indie world et la s2 l'intruse.
Peu de jeu à se mettre sous la dent pour cette dernière et encore, ils sont à se partager avec la grande sœur.
Bon, ce n'est que le début de vie de cette machine.
Très pratique avec les liens