Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/07/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3819
visites since opening : 15230574
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Herdling / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Panic
Développeur : Okomotive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 21 Aout 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Par le développeur de la licence FAR
Lancez-vous dans une grande expédition alpine avec une horde de animaux attachants, en gravissant un sentier de montagne, en affrontant des dangers étranges et des obstacles inattendus, et en vous frayant un chemin jusqu'au sommet mystérieux.


Steam
Site du jeu
https://www.youtube.com/watch?v=Uvho9b_hq8Y
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    iglooo
    posted the 08/07/2025 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    iglooo posted the 08/07/2025 at 01:27 PM
    Death Stranding édition Confédération Paysanne, pourquoi pas.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo