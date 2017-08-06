description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Mina The Hollower / Editeur et Développeur : Yacht Club Games / 31 Octobre 2025 / Demo dispo Well Dweller / Editeur et Développeur : Kyle Thompson / 2026 / Exclusivité console Nintendo Switch Neverway / Editeur et Développeur : Coldblood / 2026 Herdling / Éditeur : Panic / Développeur : Okomotive / 21 Aout 2025
Is This Seat Taken ? / Éditeur : Wholesome Games Presents / Développeur : Poti Poti Studio / Disponible
Little Kitty, Big City / Editeur et Développeur : Double Dagger / Mise à jour prochainement
Content Warning / Editeur : Landfall / Développeur : Wilnyl, Philip, thePetHen, Skog, Zorro / 2026 / Aussi sur NS et NS2
Ball x Pit / Editeur : Devolver Digital / Développeur : Kenny Sun / 15 Octobre 2025 (Switch) 2025 (NS2)
Ultimate Sheep Raccoon / Editeur et Développeur : Clever Endeavour / Hiver 2025 / Exclusivité console Nintendo
Glaciered / Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025 / Exclusivité NS2
Undusted : Letters from the Past / Editeur : Toge Productions / Développeur : 5minlab Corp. / Octobre 2025
Winter Burrow / Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025 UFO 50 / Editeur et Développeur : Mossmouth / Disponible
PS : Je vais peaufiner, c'est plus facile pour moi comme ça ^^
UFO50 et Well Dweller à voir (petit ressenti à la SnS sur ce dernier...).