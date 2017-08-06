Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/07/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3819
visites since opening : 15230578
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Spécial] Indie World / 07.08.2025 / Résumé


Mina The Hollower / Editeur et Développeur : Yacht Club Games / 31 Octobre 2025 / Demo dispo
Well Dweller / Editeur et Développeur : Kyle Thompson / 2026 / Exclusivité console Nintendo Switch
Neverway / Editeur et Développeur : Coldblood / 2026
Herdling / Éditeur : Panic / Développeur : Okomotive / 21 Aout 2025
Is This Seat Taken ? / Éditeur : Wholesome Games Presents / Développeur : Poti Poti Studio / Disponible
Little Kitty, Big City / Editeur et Développeur : Double Dagger / Mise à jour prochainement
Content Warning / Editeur : Landfall / Développeur : Wilnyl, Philip, thePetHen, Skog, Zorro / 2026 / Aussi sur NS et NS2
Ball x Pit / Editeur : Devolver Digital / Développeur : Kenny Sun / 15 Octobre 2025 (Switch) 2025 (NS2)
Ultimate Sheep Raccoon / Editeur et Développeur : Clever Endeavour / Hiver 2025 / Exclusivité console Nintendo
Glaciered / Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025 / Exclusivité NS2
Winter Burrow

Undusted : Letters from the Past / Editeur : Toge Productions / Développeur : 5minlab Corp. / Octobre 2025
Winter Burrow / Editeur : PLAYISM / Développeur : Studio Snowblind / Hiver 2025
UFO 50 / Editeur et Développeur : Mossmouth / Disponible

PS : Je vais peaufiner, c'est plus facile pour moi comme ça ^^
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    iglooo
    posted the 08/07/2025 at 01:25 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    iglooo posted the 08/07/2025 at 01:28 PM
    Plutôt cool la démo de Mina.
    UFO50 et Well Dweller à voir (petit ressenti à la SnS sur ce dernier...).
    legato posted the 08/07/2025 at 01:34 PM
    un programme solide, HERDLING ce qui aurait peut-être dû être Everwild
    elicetheworld posted the 08/07/2025 at 01:54 PM
    La première partie sur switch était plus intéressant que la deuxième sur switch 2
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo