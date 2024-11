Bienvenue dans VHR !Percez les secrets de la vitesse dans ce jeu de course d’arcade au rythme effréné dopé au Super Scaler. Apprivoisez le circuit et dérapez jusqu’à la ligne d’arrivée pour décrocher la première place au VHRC.

Éditeur : Playtonic Friends Développeur : Skydevilpalm Genre : Course Disponible sur PC Prévu sur Switch Date de sortie : 12 Décembre 2024 Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais.

Course

