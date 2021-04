-Road 96 / Éditeur et développeur : Digixart / Date : 2021-Aerial_Knight’s Never Yield / Éditeur : Headup et Développeur : Aerial_Knight / Date : 19 Mai 2021 (Démo dispo)-Last Stop / Éditeur : Annapurna Interactive et Développeur : Variable State / Date : Juillet 2021-Hindsight / Éditeur : Annapurna Interactive et Développeur : Joel McDonald / Date : 2021-OlliOlli World / Éditeur : Private Divisio et Développeur : Roll7 / Date : Hiver 2021-The Longing / Éditeur : Application Systems Heidelberg et Développeur : Studio Seufz /-There Is No Game: Wrong Dimension / Éditeur : Draw Me A Pixel et Développeur : Draw Me A Pixel /-Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge / Éditeur : Dotemu et Développeur : Tribute Game / Date : 2021-Cris Tales / Éditeur : Modus Games et Développeur : Dreams Uncorporated et SYCK / Date : Juillet 2021-GetsuFumaDen: Undying Moon / Editeur : Konami / Date : 2022-Aztech : Forgotten Gods / Éditeur : Lienzo et Développeur : Lienzo / Date : Automne 2021-Skul : The Hero Slayer / Éditeur : NEOWIZ et Développeur : SouthPAW Games / Date : Été 2021-Art of rally / Éditeur : Funselektor Labs et Développeur : Funselektor Labs / Date : Été 2021-KeyWe / Éditeur : Sold Out et Développeur : Stonewheat & Sons / Date : Août 2021-Labyrinth City : Pierre the Maze Detective / Éditeur : Pixmain et Développeur : Darjeeling / Date : Printemps 2021-Weaving Tides / Éditeur : Crytivo et Développeur : Follow the Feathers / Date : Mai 2021-The House of the Dead : Remake / Éditeur : Forever Entertainment et Développeur : Megapixel Studio / Date : 2021-Ender Lilies / Éditeur : Binary Haze Interactive et Développeur : Live Wire et Adglobe / Date : 22 Juin 2021-Beasts of Maravilla Island / Éditeur : Whitethorn Digital et Développeur : Banana Bird Studios / Date : Juin 2021-FEZ / Éditeur : Trapdoor et Développeur : Polytron Corporation /-Oxenfree II : Lost Signals / Éditeur : MWM Interactive et Développeur : Night School Studio / Date : 2021