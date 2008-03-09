Les derniers chiffres Circana
partagés par Mat Piscatella
donnent, à première vue, une lecture plutôt rassurante du marché américain du jeu vidéo
. En mai 2026, les dépenses totales atteignent 4,2 milliards de dollars, soit une progression de 3% par rapport à mai 2025
. Depuis le début de l’année, le marché affiche également une hausse de 4%, à environ 23 milliards de dollars
.
Sur le papier, c’est donc une industrie qui continue de progresser. Mais comme souvent avec les chiffres du jeu vidéo, le plus intéressant n’est pas forcément ce qui est écrit en gros dans le communiqué, mais ce que racontent les lignes un peu moins flatteuses.
Et là, le constat est beaucoup moins euphorisant : le marché progresse surtout parce qu’on vend plus cher, pas parce qu’on vend beaucoup plus
.
Le cas du hardware est assez parlant. Les dépenses liées aux consoles progressent de 38% sur un an en mai, pour atteindre 249 millions de dollars
. En apparence, c’est une très belle performance. Sauf que cette hausse est largement portée par la Nintendo Switch 2
, qui continue de très bien se vendre, et par l’augmentation du prix moyen des machines.
Circana indique que le prix moyen payé pour une console aux Etats Unis atteint désormais 502 dollars en mai 2026, contre 440 dollars un an plus tôt
. Cela représente une hausse de 14%. La PlayStation 5 monte même à 672 dollars en moyenne, soit 33% de plus sur un an, tandis que les Xbox Series atteignent 524 dollars, en hausse de 22%
.
Donc la valeur monte mais pas forcément parce que le public achète davantage. Elle monte surtout parce que chaque achat pèse plus lourd dans le portefeuille
. C’est évidemment très pratique pour présenter une courbe de revenus positive. C’est un peu moins convaincant quand on essaye de savoir si le marché est réellement en bonne santé.
Car dans le même temps, les ventes unitaires racontent une autre histoire
. Les ventes de consoles PlayStation tombent à leur plus bas niveau pour un mois de mai depuis mai 2000, tandis que les ventes de machines Xbox enregistrent leur plus faible mois de mai jamais mesuré. Dans le détail, les dépenses PlayStation 5 reculent de 43%, avec une chute de 58% des unités vendues, en grande partie à cause des hausses de prix récentes. Xbox progresse de 7% en valeur, mais recule tout de même de 12% en unités
.
C’est donc le paradoxe classique d’un marché sous tension avec des revenus qui peuvent rester corrects, voire progresser, alors même que le volume se contracte. On vend moins, mais plus cher. Et tant que la colonne “dollars” reste verte, on peut toujours faire semblant que tout va bien
.
Heureusement pour le hardware, Nintendo joue encore son rôle de locomotive. La Switch 2 reste la console la plus vendue du mois, aussi bien en unités qu’en chiffre d’affaires, et domine également l’année 2026
. Après ses douze premiers mois, elle atteint 5,9 millions d’unités installées aux Etats Unis, ce qui en fait le deuxième démarrage le plus rapide de l’histoire du hardware jeu vidéo américain suivi par Circana, derrière la Game Boy Advance
.
C’est évidemment une performance majeure. Mais c’est aussi ce qui masque en partie la fragilité du reste du marché. Sans la Switch 2, la photographie serait nettement moins flatteuse
.
Côté software, les dépenses en contenu atteignent 3,8 milliards de dollars en mai, en hausse de seulement 1% sur un an
. Depuis janvier, le contenu reste en progression de 3%, à 20,4 milliards de dollars. Là encore, la croissance existe, mais elle reste modérée, et elle repose beaucoup sur quelques gros lancements et sur la capacité du marché à faire payer davantage les joueurs
.
Le mois de mai a notamment été dominé par 007 First Light, qui réalise le meilleur lancement de l’histoire pour un jeu James Bond aux Etats-Unis en chiffre d’affaires
. Le titre d’IO Interactive
se classe directement numéro un du mois et devient déjà la quatrième meilleure vente de l’année. Forza Horizon 6 démarre également très fort, deuxième meilleure vente de mai et cinquième sur l’année, tout en prenant la tête des ventes sur Xbox et PC
.
Le top 10 mensuel américain place ainsi 007 First Light en tête, devant Forza Horizon 6, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Subnautica 2, Tomodachi Life: Living the Dream, MLB The Show 26, Crimson Desert, Yoshi and the Mysterious Book, Call of Duty: Black Ops 7 et Mario Kart World
.
Le mobile, de son côté, reste dominé par les habituels poids lourds comme Monopoly GO!
, Royal Match
et Candy Crush Saga
, pendant que Last War : Survival chute après une baisse de revenus mensuels de 30%
, notamment liée à l’arrêt temporaire des dépenses publicitaires américaines de son éditeur
.
Au final, ces chiffres racontent moins l’histoire d’un marché qui explose que celle d’un marché qui tient debout par la hausse des prix, quelques locomotives très puissantes et une concentration toujours plus forte autour des mêmes acteurs.
Le jeu vidéo ne s’effondre pas mais il devient plus cher, plus sélectif, plus dépendant de quelques énormes sorties, et probablement moins accessible pour une partie du public
. C’est là que la lecture devient plus inquiétante parce que la croissance en dollars ne signifie pas forcément une croissance réelle du marché
.
Quand les consoles se vendent moins mais coûtent plus cher, quand les revenus progressent davantage que les volumes, et quand une seule machine comme la Switch 2
suffit à embellir toute la photographie, il faut peut être éviter de sortir le champagne trop vite.
L’industrie peut toujours se féliciter dde voir les dépenses augmenter mais si cette progression repose surtout sur le fait que les joueurs paient plus cher pour consommer à peu près autant, voire moins sur certains segments, ce n’est pas exactement un signe de vitalité. C’est plutôt le symptôme d’un marché qui compense son essoufflement par l’inflation tarifaire
.
Et quelque part c’est peut-être ça le vrai résumé de 2026 : le jeu vidéo continue de “progresser”, mais surtout parce qu’il coûte de plus en plus cher d’y participer
.
Tres juste
Heureusement que Nintendo et sa Switch 2 sont la
Un catalogue solide qui se renforce de jour en jour, et ce n'est pas la minorité bruyante qui changera grand-chose à la réalité.
Les chiens aboient, la caravane Nintendo leur roule dessus
Tes propos sont cruels mais tres juste
La minorité bruyante peut aboyer, Rockstar peut priver la console de ses jeux en code in the box, pas grave la Switch 2 enchaine les records de vente
La réalité c'est que l'augmentation du prix de la switch 2 prendra effet qu'en Septembre en occident.
A partir de là, on verra bien si "cruels mais juste" fera toujours parti de ton vocabulaire concernant la situation du marché des console.