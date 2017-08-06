Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/02/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Dioxide / Trailer
FPS




Éditeur : Byte Barrel
Développeur : Byte Barrel
Genre : FPS
Prévu sur PC
Date de sortie : Q3 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Ukrainien.

Par le développeur de la licence Forgive Me Father.
Ici, vous n'êtes qu'un numéro de plus dans les registres d'entreprise, une simple pièce de rechange bon marché d’une machine infernale qui ne s'arrête jamais. Le module administrateur « Core-ID » en votre possession vous a accordé la capacité de revenir d'entre les morts, faisant de vous l’ennemi public numéro 1. Vous êtes désormais le seul à pouvoir renverser ce système et créer un sanctuaire secret qui servira de refuge à ce qu’il reste de l’humanité.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=7iBOXey7uVM
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    posted the 06/02/2026 at 08:00 AM by nicolasgourry
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