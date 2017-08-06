Éditeur : Byte Barrel

Développeur : Byte Barrel

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : Q3 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Ukrainien.

Par le développeur de la licenceIci, vous n'êtes qu'un numéro de plus dans les registres d'entreprise, une simple pièce de rechange bon marché d’une machine infernale qui ne s'arrête jamais. Le module administrateur « Core-ID » en votre possession vous a accordé la capacité de revenir d'entre les morts, faisant de vous l’ennemi public numéro 1. Vous êtes désormais le seul à pouvoir renverser ce système et créer un sanctuaire secret qui servira de refuge à ce qu’il reste de l’humanité.