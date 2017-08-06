Simulation









Éditeur: Paralives Studio

Développeur: Alex Massé and team

Genre: Simulation

Plateforme: PC - Mac

Langue: Français, anglais...

Date de sortie: 25 mai 2026 (Early Access)



Site Officiel

Steam

Paralives est maintenant disponible en Early Access sur Steam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet d'Alex Massé, un dev canadien qui s'est lancé seul en 2019 avec une idée simple : faire un simulateur de vie ambitieux et avec un haut niveau de personnalisation. Le jeu a été principalement financé via Patreon et l'équipe est passée d'une seule personne à 14 développeurs.Initialement prévue en Early Access pour décembre 2025, le jeu a été repoussée après des playtests révélant trop de bugs et un mode vie pas encore assez étoffé.Pour ce qui est de la roadmap, le studio se veut transparent et précise que de juin à septembre les mises à jour se concentreront sur la mise en place de correctifs sur les bugs signalés, l'optimisation et l'amélioration du jeu via de nouvelles options.et, sur une période d'environ deux ans, nous pourrions voir débarquer d'autres mises à jour majeures ajoutant la