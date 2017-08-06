description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur: Paralives Studio
Développeur: Alex Massé and team
Genre: Simulation
Plateforme: PC - Mac
Langue: Français, anglais...
Date de sortie: 25 mai 2026 (Early Access)
Paralives est maintenant disponible en Early Access sur Steam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet d'Alex Massé, un dev canadien qui s'est lancé seul en 2019 avec une idée simple : faire un simulateur de vie ambitieux et avec un haut niveau de personnalisation. Le jeu a été principalement financé via Patreon et l'équipe est passée d'une seule personne à 14 développeurs.
Initialement prévue en Early Access pour décembre 2025, le jeu a été repoussée après des playtests révélant trop de bugs et un mode vie pas encore assez étoffé. Le jeu propose aujourd'hui un créateur de para ultra poussé, un mode de construction sans grille, la possibilité de courber les murs, une ville en monde ouvert et sans chargement, mais aussi le support de Steam Workshop.
Pour ce qui est de la roadmap, le studio se veut transparent et précise que de juin à septembre les mises à jour se concentreront sur la mise en place de correctifs sur les bugs signalés, l'optimisation et l'amélioration du jeu via de nouvelles options. La première mise à jour importante serait prévue pour la fin d'année et, sur une période d'environ deux ans, nous pourrions voir débarquer d'autres mises à jour majeures ajoutant la météo et les saisons, les animaux, les piscines et bien plus encore, le tout gratuitement.
Le jeu est actuellement disponible au prix de 35.09€ pour fêter son entrée en Early Access et repassera à 39.99€ le 1er juin.