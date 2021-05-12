Saros – 9
Titanium Court – 9
Mixtape – 9 (indé)
Vampire Crawlers – 8 (indé)
Pragmata – 7
Tides of Tomorrow – 7 (indé)
Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6
Replaced – 6 (indé)
Dosa Divas – 5 (indé)
Kiln – 5
Mouse: P.I. For Hire – 5 (indé)
Tomodachi Life: Living the Dream – 5
Aphelion – 4
Will: Follow the Light - 3 (indé)
Saros
Mais plus encore que dans Returnal, les éléments de roguelike semblent ici n'être qu'un habillage plutôt qu'un véritable moteur systémique. En ce sens, ils viennent parfaire une action sans égale et une expérience visuelle, sonore et haptique absolument magistrale. Il sera difficile pour Housemarque de frapper plus fort à l'avenir.
Mixtape
Même si elle se termine en quatre heures, Mixtape s'impose comme un modèle du genre : généreuse, indulgente et savamment agencée, elle saura séduire le public tout en proposant juste ce qu'il faut de pépites méconnues. Si elle ne vous donne pas envie d'en créer une vous-même, elle pourrait bien vous convaincre d'appeler un vieil ami pour vous remémorer les moments partagés. Quand le monde semblait à la fois insupportable et plein de promesses. Quand l'ennui et le désarroi vous tenaient à l'écart, sans vous rendre compte de votre chance.
Pragmata
Commentant le comportement humain par rapport à celui des machines, Hugh (Fillmore) déclare : « Les gens peuvent être un peu brouillons, mais après tout, j'aime peut-être ce désordre. » Et c’est sans doute ce qui manque ici : ce panache anarchique que Capcom insufflait dans Resident Evil Requiem, ou cette influence disruptive qui vient briser la cadence. Pragmata dispose d'un système de combat original, de gadgets ingénieux et d’une exécution technique rigoureuse, pourtant son rythme et sa structure s'avèrent un peu trop uniformes. On n'est pas face à une simple copie sans âme, mais cela reste un exercice de style clinique et aseptisé.
PS : Les jeux "indés" sont répertorié par rapport à Steam.
Resetera
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posted the 05/15/2026 at 12:10 PM by nicolasgourry
Alors que Mixtape se tape un 9, allez comprendre...
Saros une claque incomprise par des gens qui préfèrent mettre en top 1 des ventes Pokepia et Tomodachichi.
Pragmata assez sévère mais 7 c'est pas mauvais hein
Replaced mérité,vendu de la surhype pour un jeu qui fait dormir au final, et Mouse ouie ouie.
shao perso il m'attire celui-là
ravyxxs ce beau tacle que je valide
Je pense que ça doit une expérience sympa mais de là a lui donner des note dithyrambiques, j'avoue que ça me dépasse.
Mais bon, il en faut pour tous les goûts je suppose.
Au contraire de mixtape pour moi, j'ai décroché
7 est très moyen pour la presse.
Pour Mouse P.I, je ne comprends pas les mauvaises note, en plus d'être vraiment bon, d'avoir une pate artistique extraordinaire, il y a une lecture politique qui devrait plaire à la presse vidéoludique de gauche
On est d'accord
Et même si "ambitieux" ne rime pas forcément avec "bon", il se trouve quand même que Pragmata est bon voir très bon.
J'aurais d'ailleurs bien aimer avoir l'avis d'un membre de gamekyo sur mixtape. Au moins pour en avoir un avis plus nuancé que les avis des américains qu'on voit un peu partout sur le net qui sont soit dithyrambiques soit ultra négatives.