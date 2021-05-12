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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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EDGE
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creator : nicolasgourry
creation date : 12/05/2021
last update : 05/15/2026
description : Edge est un magazine multi-format de jeu vidéo. Tous les mois, je mettrais les notes.
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EDGE "424" : Notes / Juillet 2026

Saros – 9
Titanium Court – 9
Mixtape – 9 (indé)
Vampire Crawlers – 8 (indé)
Pragmata – 7
Tides of Tomorrow – 7 (indé)
Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6
Replaced – 6 (indé)
Dosa Divas – 5 (indé)
Kiln – 5
Mouse: P.I. For Hire – 5 (indé)
Tomodachi Life: Living the Dream – 5
Aphelion – 4
Will: Follow the Light - 3 (indé)

Saros
Mais plus encore que dans Returnal, les éléments de roguelike semblent ici n'être qu'un habillage plutôt qu'un véritable moteur systémique. En ce sens, ils viennent parfaire une action sans égale et une expérience visuelle, sonore et haptique absolument magistrale. Il sera difficile pour Housemarque de frapper plus fort à l'avenir.

Mixtape
Même si elle se termine en quatre heures, Mixtape s'impose comme un modèle du genre : généreuse, indulgente et savamment agencée, elle saura séduire le public tout en proposant juste ce qu'il faut de pépites méconnues. Si elle ne vous donne pas envie d'en créer une vous-même, elle pourrait bien vous convaincre d'appeler un vieil ami pour vous remémorer les moments partagés. Quand le monde semblait à la fois insupportable et plein de promesses. Quand l'ennui et le désarroi vous tenaient à l'écart, sans vous rendre compte de votre chance.

Pragmata
Commentant le comportement humain par rapport à celui des machines, Hugh (Fillmore) déclare : « Les gens peuvent être un peu brouillons, mais après tout, j'aime peut-être ce désordre. » Et c’est sans doute ce qui manque ici : ce panache anarchique que Capcom insufflait dans Resident Evil Requiem, ou cette influence disruptive qui vient briser la cadence. Pragmata dispose d'un système de combat original, de gadgets ingénieux et d’une exécution technique rigoureuse, pourtant son rythme et sa structure s'avèrent un peu trop uniformes. On n'est pas face à une simple copie sans âme, mais cela reste un exercice de style clinique et aseptisé.

PS : Les jeux "indés" sont répertorié par rapport à Steam.
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    posted the 05/15/2026 at 12:10 PM by nicolasgourry
    comments (18)
    zekk posted the 05/15/2026 at 12:13 PM
    Un peu dur pour Pragmata, non ?
    nicolasgourry posted the 05/15/2026 at 12:17 PM
    zekk j'ai rajouté la "conclusion".
    churos45 posted the 05/15/2026 at 12:20 PM
    Aphelion je suis en train d'y jouer et effectivement je suis dubitatif après 4h de jeu. Même Mixtape qu'on critique ici parce que ce n'est pas un "vrai" jeu est bien plus amusant. J'ai quand même envie de connaitre la fin donc j'irai au bout.
    shao posted the 05/15/2026 at 12:27 PM
    zekk
    Alors que Mixtape se tape un 9, allez comprendre...
    jenicris posted the 05/15/2026 at 12:29 PM
    Pragmata aseptisé ? mouais
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 12:30 PM
    Mixtape qui met encore des gifles malgré que les gens ici parlent de *cé po to gamepAlyh*

    Saros une claque incomprise par des gens qui préfèrent mettre en top 1 des ventes Pokepia et Tomodachichi.

    Pragmata assez sévère mais 7 c'est pas mauvais hein

    Replaced mérité,vendu de la surhype pour un jeu qui fait dormir au final, et Mouse ouie ouie.
    zekk posted the 05/15/2026 at 12:31 PM
    nicolasgourry
    shao perso il m'attire celui-là

    ravyxxs ce beau tacle que je valide
    shao posted the 05/15/2026 at 12:33 PM
    zekk
    Je pense que ça doit une expérience sympa mais de là a lui donner des note dithyrambiques, j'avoue que ça me dépasse.
    Mais bon, il en faut pour tous les goûts je suppose.
    dalbog posted the 05/15/2026 at 01:03 PM
    Mérité pour Saros, quel jeu !

    Au contraire de mixtape pour moi, j'ai décroché
    zekk posted the 05/15/2026 at 01:32 PM
    shao je te comprends, c’est une réalité que personnellement j’elargis à la remarque de ravyxx, j’ai toujours du mal à me dire comment certains jeux familliaux peuvent être mieux noté qu'une proposition plus ambitieux et tout aussi aboutie qu’un pragmata par exemple
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 01:43 PM
    Pas de test de FH6 en juillet , c'est quand meme dommage
    tokito posted the 05/15/2026 at 02:38 PM
    Pragmata s'est fait défoncer par les wokes car jugé patriarcal
    7 est très moyen pour la presse.

    Pour Mouse P.I, je ne comprends pas les mauvaises note, en plus d'être vraiment bon, d'avoir une pate artistique extraordinaire, il y a une lecture politique qui devrait plaire à la presse vidéoludique de gauche
    iglooo posted the 05/15/2026 at 02:48 PM
    8 pour Vampire Crawlers c'est très bien payé ma foi...
    zekk posted the 05/15/2026 at 02:57 PM
    tokito pourtant je ne vois aucune critique pro-Woke dans la critique de the Edge
    sdkios posted the 05/15/2026 at 04:16 PM
    iglooo il est excellent quand meme. Mais loin derriere son ainé pour moi, j'aurais mit plutot un 7 je pense, il se finit un peu trop facilement, la ou dans survivor y a des stages qu'il fallait farm jusqu'a y arriver.
    shao posted the 05/15/2026 at 06:16 PM
    zekk
    On est d'accord
    Et même si "ambitieux" ne rime pas forcément avec "bon", il se trouve quand même que Pragmata est bon voir très bon.
    shao posted the 05/15/2026 at 06:21 PM
    Mais bon comme je l'ai dit, il en faut pour tous les goûts. Bien évidemment j'ai du mal à comprendre mais je respecte les avis des testeurs. Ca ne reste que leurs avis après tout.

    J'aurais d'ailleurs bien aimer avoir l'avis d'un membre de gamekyo sur mixtape. Au moins pour en avoir un avis plus nuancé que les avis des américains qu'on voit un peu partout sur le net qui sont soit dithyrambiques soit ultra négatives.
    ouken posted the 05/15/2026 at 09:22 PM
    Mixtape tuerie !! Après moi les notes perso je m'en care je serais tellement passé à côté de pépite sous côté ou l'inverse sucé alors que ça pue du cul
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