Saros

Mais plus encore que dans Returnal, les éléments de roguelike semblent ici n'être qu'un habillage plutôt qu'un véritable moteur systémique. En ce sens, ils viennent parfaire une action sans égale et une expérience visuelle, sonore et haptique absolument magistrale. Il sera difficile pour Housemarque de frapper plus fort à l'avenir.



Mixtape

Même si elle se termine en quatre heures, Mixtape s'impose comme un modèle du genre : généreuse, indulgente et savamment agencée, elle saura séduire le public tout en proposant juste ce qu'il faut de pépites méconnues. Si elle ne vous donne pas envie d'en créer une vous-même, elle pourrait bien vous convaincre d'appeler un vieil ami pour vous remémorer les moments partagés. Quand le monde semblait à la fois insupportable et plein de promesses. Quand l'ennui et le désarroi vous tenaient à l'écart, sans vous rendre compte de votre chance.



Pragmata

Commentant le comportement humain par rapport à celui des machines, Hugh (Fillmore) déclare : « Les gens peuvent être un peu brouillons, mais après tout, j'aime peut-être ce désordre. » Et c’est sans doute ce qui manque ici : ce panache anarchique que Capcom insufflait dans Resident Evil Requiem, ou cette influence disruptive qui vient briser la cadence. Pragmata dispose d'un système de combat original, de gadgets ingénieux et d’une exécution technique rigoureuse, pourtant son rythme et sa structure s'avèrent un peu trop uniformes. On n'est pas face à une simple copie sans âme, mais cela reste un exercice de style clinique et aseptisé.

Saros – 9Titanium Court – 9Mixtape – 9 (indé)Vampire Crawlers – 8 (indé)Pragmata – 7Tides of Tomorrow – 7 (indé)Cthulhu: The Cosmic Abyss – 6Replaced – 6 (indé)Dosa Divas – 5 (indé)Kiln – 5Mouse: P.I. For Hire – 5 (indé)Tomodachi Life: Living the Dream – 5Aphelion – 4Will: Follow the Light - 3 (indé)