Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Order of the Sinking Star aussi sur NS2
Réflexion





Éditeur : Arc Games
Développeur : Thekla
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Par le développeur Braid
Transportez-vous dans un royaume de magie insolite, de mécanismes périlleux et de monstres redoutables. Explorez quatre mondes distincts, chacun doté de ses propres mécaniques, personnages et histoires, puis assistez à leur collision. Alors que les mondes fusionnent et que les personnages se rencontrent, les systèmes d'énigmes s'entremêlent, créant de surprenantes possibilités de jeu.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=q3PUtYGl3J0
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    olimar59, solarr, gareauxloups, aeris201
    posted the 05/14/2026 at 08:05 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    solarr posted the 05/14/2026 at 11:18 PM
    Plutôt inventif
    tlj posted the 05/15/2026 at 11:24 AM
    Jonathan blow m’a perdu avec ce titre. Passer de braid et surtout the witness à ça c’est quand même super décevant, au moins sur la forme (les mecaniques, elles, doivent etre certainement ingénieuses comme toujours avec lui). Mais c’est quand même la douche froide pour moi
    kevisiano posted the 05/15/2026 at 11:40 AM
    Les notes des joueurs sur Metacritic et Steam nicolasgourry sur Ultrakill wow !
    [url]https://www.metacritic.com/game/ultrakill/ [/url]
    nicolasgourry posted the 05/15/2026 at 04:59 PM
    kevisiano ça fait un moment qu'il est sortie, non ?
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