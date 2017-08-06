description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Arc Games
Développeur : Thekla
Genre : Réflexion
Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.
Par le développeur Braid
Transportez-vous dans un royaume de magie insolite, de mécanismes périlleux et de monstres redoutables. Explorez quatre mondes distincts, chacun doté de ses propres mécaniques, personnages et histoires, puis assistez à leur collision. Alors que les mondes fusionnent et que les personnages se rencontrent, les systèmes d'énigmes s'entremêlent, créant de surprenantes possibilités de jeu.
[url]https://www.metacritic.com/game/ultrakill/ [/url]