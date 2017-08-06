Éditeur : Arc Games

Développeur : Thekla

Genre : Réflexion

Prévu sur PC/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Par le développeurTransportez-vous dans un royaume de magie insolite, de mécanismes périlleux et de monstres redoutables. Explorez quatre mondes distincts, chacun doté de ses propres mécaniques, personnages et histoires, puis assistez à leur collision. Alors que les mondes fusionnent et que les personnages se rencontrent, les systèmes d'énigmes s'entremêlent, créant de surprenantes possibilités de jeu.