Comme son nom l'indique, ce nouveau groupe parlera de l'actualité de la franchise Yakuza, notamment le prochain Stranger Than Heaven attendu cet hiver, le but est de partager un max de chose sur cette merveilleuse licence.
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posted the 05/14/2026 at 08:01 PM by yanssou
Et à coté, je fais persona 5 qui me semble super long et pleins d'autres jeux Ps5.
Le yakuza 0 je l'ai decouvert en decembre 2025 avec la trad fr officielle. Bon sang qu'il est bon. Avec les 3 fameux personnages ultra charismatiques interprété par leur vrai acteurs
Apres j'ai fais Yakuza 1 et 2 mais moins marquant pour moi.
Il me reste yakuza 4,5,6 à faire quand ils auront une traduction fr et judgment + lost judgment
thejoke ch'ui justement entrain de les faire, j'ai trouvé un mec qui a traduit en FR toutes les cinématiques et dialogues important du 4, 5 et 6 via youteubé. Tu joue le jeu mais quand une ciné arrive, tu swap sur la vidéo^^ j'ai déjà attendu tellement d'années et il y a tellement de Yakuza qui sont sortie...fallait bien se lancé^^
kevisiano altendorf zekk thejoke
soulfull Tkt prend ton temps de bien les découvrir, certains sont tellement incroyable.
malroth Le 0 je l'ai découvert avant sa trad officiel via un patch, c'etais dingue.
22 Et oui le prochain c'est lui, la hype est au max.
L année prochaine celui sur persona série lors de l annonce du 6 ?
Je compte sur toi Kiryu laisse les pas salir la licence.
Mais si jamais ça joue de les faire selon les numéros. Ils ont pas mal calculé le truc. J'ai des amis qui les enchainent et ca passe
Kiryukazuma ok de toute façon je vais les enchaîner