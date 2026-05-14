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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 05/14/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 1
visites since opening : 1498
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Yakuza Series : le nouveau groupe !


Comme son nom l'indique, ce nouveau groupe parlera de l'actualité de la franchise Yakuza, notamment le prochain Stranger Than Heaven attendu cet hiver, le but est de partager un max de chose sur cette merveilleuse licence.

Vous êtes bien sûr libre de venir et d'y contribuer.
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    dooku, loreislife
    posted the 05/14/2026 at 08:01 PM by yanssou
    comments (22)
    kiryukazuma posted the 05/14/2026 at 08:02 PM
    Ok alors je surveille ce que vous dites...
    kevisiano posted the 05/14/2026 at 08:10 PM
    Une des meilleures écritures du JV
    altendorf posted the 05/14/2026 at 08:39 PM
    zekk posted the 05/14/2026 at 09:00 PM
    Top, très bonne idée
    soulfull posted the 05/14/2026 at 09:04 PM
    Je suis foutu ,je suis toujours sur Judgment. Il me reste Like a dragon,judgment 2,like a dragon gaiden,infinite wealth,pirates Hawaï avant de pouvoir aborder Stranger même si c'est pas une suite directe.
    Et à coté, je fais persona 5 qui me semble super long et pleins d'autres jeux Ps5.
    malroth posted the 05/14/2026 at 09:10 PM
    J'ai surkiffé Yakuza 0 et les deux Judgment.

    Le yakuza 0 je l'ai decouvert en decembre 2025 avec la trad fr officielle. Bon sang qu'il est bon. Avec les 3 fameux personnages ultra charismatiques interprété par leur vrai acteurs

    Apres j'ai fais Yakuza 1 et 2 mais moins marquant pour moi.
    thejoke posted the 05/14/2026 at 09:20 PM
    La réunion des kyodai
    Il me reste yakuza 4,5,6 à faire quand ils auront une traduction fr et judgment + lost judgment
    22 posted the 05/14/2026 at 10:01 PM
    Stranger Than Heaven, finalement c'est bien un Yakuza

    thejoke ch'ui justement entrain de les faire, j'ai trouvé un mec qui a traduit en FR toutes les cinématiques et dialogues important du 4, 5 et 6 via youteubé. Tu joue le jeu mais quand une ciné arrive, tu swap sur la vidéo^^ j'ai déjà attendu tellement d'années et il y a tellement de Yakuza qui sont sortie...fallait bien se lancé^^
    yanssou posted the 05/14/2026 at 10:13 PM
    kiryukazuma

    kevisiano altendorf zekk thejoke

    soulfull Tkt prend ton temps de bien les découvrir, certains sont tellement incroyable.

    malroth Le 0 je l'ai découvert avant sa trad officiel via un patch, c'etais dingue.

    22 Et oui le prochain c'est lui, la hype est au max.
    shirou posted the 05/15/2026 at 07:01 AM
    Ah il est enfin la

    L année prochaine celui sur persona série lors de l annonce du 6 ?
    sdkios posted the 05/15/2026 at 07:06 AM
    thejoke Exactement pareil ! J'ai ces 5 jeux qui attendent dans ma liste de jeux a faire ! J'avais été refroidis par le 3 qui a vraiment mal vieilli du coup j'ai pas enchainé avec la suite. Heureusement y a eu le Kiwami entre temps pour decouvrir ca. Je pense faire les judgment en prochain lieu.
    yanssou posted the 05/15/2026 at 10:02 AM
    shirou peut être, vu que j'ai fait un dossier sur la série, je pense que le manga Verse est plus adapté.
    thelastone posted the 05/15/2026 at 10:11 AM
    Je suis en train de faire le zero pour commencer la licence
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 11:07 AM
    kiryukazuma si ils disent une connerie tu leur fait une heat action "prise de la tete et fracassage contre le clavier".

    Je compte sur toi Kiryu laisse les pas salir la licence.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 11:08 AM
    thelastone c'est mieux de faire le 0 apres mais bon vu que t'as commencé c'est trop tard. Y a plein de clins d'oeils aux autres jeux, donc en commencant par le 0 tu ne les comprendras pas. Le 0 a été developpé apres le 1,2,3,4.
    thejoke posted the 05/15/2026 at 11:31 AM
    sdkios yanssou la moitié de mes jeux ps5 sont des jeux yakuza, ils ont sauvé la gen
    thelastone posted the 05/15/2026 at 12:17 PM
    Mibugishiden Oui mais pas grave je ferais le lien après ça change juste un peu
    yanssou posted the 05/15/2026 at 01:57 PM
    thejoke ta bon goût
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 03:36 PM
    thelastone le mieux c'est de faire les Yakuza dans leur ordre de sortie, mais bon c'est que mon avis. Bon jeu à toi, cherches bien les videos des japonaises à poil
    kiryukazuma posted the 05/15/2026 at 03:54 PM
    thelastone oui c'est excellent début, j'y était jeune et insouciant.

    Mais si jamais ça joue de les faire selon les numéros. Ils ont pas mal calculé le truc. J'ai des amis qui les enchainent et ca passe
    thelastone posted the 05/15/2026 at 04:10 PM
    Mibugishiden je ferais ça pour les suivants, mdrr oui ça marche
    Kiryukazuma ok de toute façon je vais les enchaîner
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 05:22 PM
    thelastone fais surtout Judgement et Lost Judgement, les se passent dans les memes villes que Yakuza et y a des clins d'oeil mais surtout les 2 jeux sont incroyables, mais plus sur un aspect detective, moi limite j'en suis venu à preferer Judgement au fil du temps que Yakuza, car bon Yakuza ca part un peu un couilles le scenario apres le 6, Judgement ca reste bien cosntruit et terre à terre.
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