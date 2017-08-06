description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Kwalee
Développeur : Powersnake
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 19 Mars 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
L'arrivée de l'Étoile rouge annonce une nouvelle ère.
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