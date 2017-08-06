Éditeur : Kwalee

Développeur : Powersnake

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 19 Mars 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

L'arrivée de l'Étoile rouge annonce une nouvelle ère.Sorti de son cocon, le Simulacre doit collecter de l'ichor, le sang des dieux, sur les monstruosités qui en détiennent.Trouvez de puissants artéfacts et équipez-vous-en pour personnaliser votre style de jeu. Fouillez les ruines de la Ville grise pour édifier un sanctuaire fréquenté par de nombreux adeptes.