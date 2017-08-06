Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/XSX] Voidwrought / Date de sortie
Metroidvania





Éditeur : Kwalee
Développeur : Powersnake
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 19 Mars 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

L'arrivée de l'Étoile rouge annonce une nouvelle ère.
Sorti de son cocon, le Simulacre doit collecter de l'ichor, le sang des dieux, sur les monstruosités qui en détiennent.
Trouvez de puissants artéfacts et équipez-vous-en pour personnaliser votre style de jeu. Fouillez les ruines de la Ville grise pour édifier un sanctuaire fréquenté par de nombreux adeptes.


Steam -La démo est aussi disponible sur l'eShop-
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    posted the 03/16/2026 at 05:50 PM by nicolasgourry
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