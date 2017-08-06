Éditeur : Coffee Stain Publishing

Développeur : Easy Trigger Games

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.

La préquelle de Huntdown dans laquelle John Sawyer devient une légende cybernétique.Dans un monde où tout est parti en vrille, les gangs font régner le chaos, et un chasseur de primes revient encore et encore.