description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Coffee Stain Publishing
Développeur : Easy Trigger Games
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.
La préquelle de Huntdown dans laquelle John Sawyer devient une légende cybernétique.
Dans un monde où tout est parti en vrille, les gangs font régner le chaos, et un chasseur de primes revient encore et encore.