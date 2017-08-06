Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/30/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3971
visites since opening : 16402538
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Huntdown : Overtime / Trailer
Action





Éditeur : Coffee Stain Publishing
Développeur : Easy Trigger Games
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.

La préquelle de Huntdown dans laquelle John Sawyer devient une légende cybernétique.
Dans un monde où tout est parti en vrille, les gangs font régner le chaos, et un chasseur de primes revient encore et encore.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=awVf39Ktbpo&t
    raoh38, shima
    posted the 01/29/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    kujotaro posted the 01/29/2026 at 07:35 PM
    Je viens juste de prendre le premier en promo
    janolife posted the 01/29/2026 at 07:59 PM
    Le premier était vraiment très sympa, jouable à deux et super ambiance.
