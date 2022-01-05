Actualité

Des gens ici avaient certainement piscine quand on avait déjà parlé de Ketsu Battler un peu plus d'un an, le jeu qui utilise les Joy Con de la Nintendo Switch pour des "combats de cul".Si le jeu avait donc présenté son premier invité en DLC au début de l'année, Beelzebub, Cygames rempile avec les développeurs du jeu pour une seconde inclusion, cette fois avec Narmaya une parmi les fan-favorites du jeu mobile. Les deux personnages de Granblue Fantasy sont désormais disponibles gratuitement.Aussi on apprend que Ilsa arrivera en DLC dans Granblue Fantasy Versus: Rising le 10 février prochain.