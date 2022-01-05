profile
Une beta pour Taimanin Squad + version Steam confirmée
Actualité


Taimanin Squad, le nouveau jeu service "SFW" en 3v3 de la série d'eroge (visual novel +18 ) Taimanin, va avoir droit à une beta ouverte dès demain (dans la nuit vers 3h chez nous) pour les joueurs Android, pour les utilisateurs de Samsung via le Galaxy Store.

Le magazine japonais 4Gamer a pu avoir accès à une avant première :

[video]http://www.twitch.tv/videos/2669468650[/video]

On apprend également que le jeu sera également disponible sur Steam pour les intéressés. Taimanin Squad est développé par Gremory Games, les mêmes développeurs que Action Taimanin sorti auparavant.

[UP] Nouvel aperçu de la beta :

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/taimanin-series-new-turn-based-squad-rpg-launches-open-beta-on-galaxy-store-full-game-to-be-released-on-steam-and-app-store-too/
