Actualité

Taimanin Squad, le nouveau jeu service "SFW" en 3v3 de la série d'eroge (visual novel +18 ) Taimanin, va avoir droit à une beta ouverte dès demain (dans la nuit vers 3h chez nous) pour les joueurs Android, pour les utilisateurs de Samsung via le Galaxy Store.Le magazine japonais 4Gamer a pu avoir accès à une avant première :[video]http://www.twitch.tv/videos/2669468650[/video]On apprend également que le jeu sera également disponible sur Steam pour les intéressés. Taimanin Squad est développé par Gremory Games, les mêmes développeurs que Action Taimanin sorti auparavant.[UP] Nouvel aperçu de la beta :