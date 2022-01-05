description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Taimanin Squad, le nouveau jeu service "SFW" en 3v3 de la série d'eroge (visual novel +18 ) Taimanin, va avoir droit à une beta ouverte dès demain (dans la nuit vers 3h chez nous) pour les joueurs Android, pour les utilisateurs de Samsung via le Galaxy Store.
Le magazine japonais 4Gamer a pu avoir accès à une avant première :