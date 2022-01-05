Actualité

RogueDiceR est un jeu de construction de dés roguelite. Achetez des dés générés aléatoirement et modifiez leurs valeurs. Apposez des autocollants pour obtenir des effets spéciaux ou renforcez votre jeu de dés avec de puissants artefacts. Frayez-vous un chemin à travers des donjons générés aléatoirement remplis de monstres, d'événements et de boss.



6 dés. Des autocollants. Des artefacts.

Votre jeu ne peut contenir que 6 dés, mais les combinaisons sont infinies.

- Achetez des dés générés aléatoirement dans la boutique.

- Améliorez la valeur des dés grâce à des modifications, ajoutez des autocollants (jusqu'à deux !) pour obtenir des effets spéciaux, ou procurez-vous des artefacts pour améliorer l'ensemble de votre jeu de dés.



Explorez des donjons, rencontrez des ennemis étranges.

Explorez des donjons générés aléatoirement, combattez des monstres et des boss qui (pourraient) devenir vos amis et vous aider dans votre aventure.

- Des filles lapines, des slimes milkshake, des ninjas et des filles magiques vous attaqueront.

- Des personnages aux personnalités, comportements et styles artistiques différents vous attaqueront ou discuteront avec vous.



Nos héros bien-aimés.

Combats stratégiques utilisant divers personnages jouables, chacun doté d'effets d'artefacts uniques. Explorez des donjons et construisez des decks avec votre personnage jouable préféré.

Informations sur la démo :

La démo vous permet de jouer jusqu'au niveau 1 du donjon. Après avoir vaincu le boss du niveau 1, la partie est terminée et vous retournez dans le hall. De là, vous pouvez rentrer dans le donjon autant de fois que vous le souhaitez pour affronter d'autres boss et découvrir des événements que vous n'avez peut-être pas encore vus.



Tout le contenu est jouable, à l'exception du niveau 2 et des niveaux supérieurs. Vous pouvez découvrir des événements, des améliorations et débloquer tous les personnages jouables.



Les données sauvegardées seront transférées vers la version en accès anticipé qui sortira le 25 janvier. Poursuivez votre aventure dans le jeu complet avec les améliorations que vous avez gagnées, les personnages que vous avez débloqués et les jetons que vous avez collectés dans la démo !





Développé et édité par GAMPANY, RogueDiceR est un jeu de combat roguelite reposant sur un deck de dés. Les développeurs ont annoncé qu'une demo est désormais disponible sur Steam. Le jeu complet sera lui disponible le 26 janvier prochain.RogueDiceR propose 4 héroïnes : Shion, Lena, Syan et Nebula. Chacune dispose de compétences uniques afin de varier vos styles de jeu, ainsi avec Lena tout vos dés en main sont utilisés alors que Syan empêche le blocage de dé.