“C’est une communauté en état de choc et de colère. Les gens ont l’impression que rien n’a changé. Rockstar parle d’évolution, mais sur le terrain, c’est le même schéma : silence, peur, et promesses creuses.”

Sources

etont beau se féliciter de résultats, mais l’ambiance, elle est tout sauf triomphante.Quelques jours après l’annonce de plusieurs dizaines de licenciements,. D’après le syndicat, ces échanges se tenaient sur un serveur Discord privé,déclare, représentant du syndicat., mais le discours passe mal, surtout venant d’un studio dont l’histoire est déjà marquée par des années de tensions internes et de conditions de travail contestées.. En 2010, déjà,. On y lisait les plaintes de conjointes désespérées, expliquant ne plus voir leurs maris,, écrivaient-elles, dénonçant un management. Plusieurs employés avaient alors confirmé que rien n’avait vraiment changé : toujours les heures à rallonge, la pression hiérarchique, et cette fierté mal placée de. Mais à voir le climat actuel, difficile de croire que la page soit vraiment tournée.. Et quand les syndicats s’en mêlent, la réponse du studio semble encore être la même :. On imagine sans mal la grimace de ceux qui, ces dernières années, ont justement tout sacrifié pour cette finition la., lui, résume la situation sans détour :. Mais à force de multiplier les licenciements tout en célébrant des profits records, le studio donne surtout l’image d’une entreprise qui a troqué le crunch contre le ménage social.