Éditeur : Jonathan Brassaud

Développeur : Jonathan Brassaud

Genre : T-RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais

Bientôt : KickStarter

Dans un monde autrefois béni par la pluie des dieux célestes, les Bohmaj, anciens habitants des cieux, furent contraints de vivre parmi les Selcans, peuple de la terre.Des millénaires après un cataclysme ayant effacé la frontière entre le ciel et le sol, la méfiance et les guerres ont remplacé la vénération.Aujourd’hui, le continent vit une paix fragile sous l’influence de puissantes familles.Mais lorsque Samon Lenastie, seigneur d’Eracline, est retrouvé mort dans son sommeil, un nouvel orage se prépare.Refusant le pouvoir, son fils cadet Conor part à la recherche de son aîné disparu quelques années plus tôt, pour lui rendre la couronne.Ce voyage deviendra le point de départ d’un conflit ancestral entre les royaumes...