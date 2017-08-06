description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Jonathan Brassaud
Développeur : Jonathan Brassaud
Genre : T-RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais
Dans un monde autrefois béni par la pluie des dieux célestes, les Bohmaj, anciens habitants des cieux, furent contraints de vivre parmi les Selcans, peuple de la terre.
Des millénaires après un cataclysme ayant effacé la frontière entre le ciel et le sol, la méfiance et les guerres ont remplacé la vénération.
Aujourd’hui, le continent vit une paix fragile sous l’influence de puissantes familles.
Mais lorsque Samon Lenastie, seigneur d’Eracline, est retrouvé mort dans son sommeil, un nouvel orage se prépare.
Refusant le pouvoir, son fils cadet Conor part à la recherche de son aîné disparu quelques années plus tôt, pour lui rendre la couronne.
Ce voyage deviendra le point de départ d’un conflit ancestral entre les royaumes...