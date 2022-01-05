Actualité





Une histoire de vengeance contre une entreprise géante et exploiteuse – L'ennemi est la plus grande entreprise au monde, Meternal Jobz. Les esclaves cyborgs de l'entreprise, connus sous le nom de « Working Dead », qui se battent sans relâche en tant que guerriers de l'entreprise jusqu'à la mort, vous barrent la route. Ils vous attaqueront en masse, comptant sur leur nombre. Ne montrez aucune pitié, détruisez-les tous !



Combat rapproché dans un bâtiment en constante évolution – Le champ de bataille est un gratte-ciel de 100 étages. Le PDG maléfique vous attend au dernier étage. Chaque étage change de structure à chaque fois que vous y entrez, et il existe également un système de sécurité semblable à un piège. Dominez le champ de bataille à chaque étage pour atteindre le sommet.



Des combats diffusés en direct ! Utilisez les dons pour vous améliorer ! – Utilisez les matériaux et les récompenses obtenus en battant vos ennemis pour améliorer et personnaliser votre Machine Girl. L'équipement et les programmes d'amélioration obtenus dans la boîte d'objets, ainsi que les modifications pré-déploiement, comprennent plus de 100 éléments de base. Utilisez-les pour relever le défi encore et encore. Même si vous vous sentez impuissant, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul... les spectateurs de votre diffusion en direct vous encouragent. Plus le nombre de spectateurs augmente, plus le soutien augmente. Financez vos améliorations grâce aux dons que vous recevez.

Alors je ne l'ai pas couvert ici, mais sachez que le nouveau jeu de D3Publisher FULL METAL SCHOOLGIRL est désormais disponible sur NS1, PS5, Steam et EGS.Dans ce jeu d'action vous contrôlez une des 2 héroïnes cyborg Ryoko Arahabaki ou Minamiazabu Akemi qui devra se battre comme l'armée de la corporation Meternal Jobz.La version NS2 arrive le 23 octobre prochain.