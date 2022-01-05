Actualité

Annoncée l'an dernier, l'éditeur Edia confirme pour le 25 décembre prochain la sortie de la Earnest Evans Collection, une compilation comprenant la trilogie des jeux El Viento, Earnest Evans et Anett Futatabi sortis à l'époque sur les supports SEGA entre 1991 et 1993.Prévu sur PS4, PS5 et NS1, pour l'instant l'édition physique n'est prévu qu'au Japon. Une édition limitée japonaise inclura elle des bonus dont l'OST et des artworks (ci-dessous). La compile sortira en version anglaise en dématériel plus tard en 2026.