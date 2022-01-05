profile
channel
all
La Earnest Evans Collection pour le 25 décembre au Japon
Actualité


Annoncée l'an dernier, l'éditeur Edia confirme pour le 25 décembre prochain la sortie de la Earnest Evans Collection, une compilation comprenant la trilogie des jeux El Viento, Earnest Evans et Anett Futatabi sortis à l'époque sur les supports SEGA entre 1991 et 1993.



Prévu sur PS4, PS5 et NS1, pour l'instant l'édition physique n'est prévu qu'au Japon. Une édition limitée japonaise inclura elle des bonus dont l'OST et des artworks (ci-dessous). La compile sortira en version anglaise en dématériel plus tard en 2026.

Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/09/earnest-evans-collection-launches-december-25-in-japan
    tags : el viento telenet edia
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, reza
    posted the 09/17/2025 at 05:48 PM by masharu
    comments (3)
    volran posted the 09/17/2025 at 05:54 PM
    Mon dieu, quelle catastrophe était le Annet Futatabi sur Mega-CD, un des pires BTU que j'ai fait de ma vie et j'ai réussi a le terminer cette infâmie.
    stardustx posted the 09/17/2025 at 06:05 PM
    Ça sortira surement chez LRG vu qu'ils ont déjà réédité les versions megadrive et megacd d' Earnest et Annet
    losz posted the 09/17/2025 at 06:31 PM
    Excellent, je prend direct.
