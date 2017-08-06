description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Zenovia Interactive
Développeur : Zenovia Interactive
Genre : Action
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 20 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois / Italien / Allemand.
Par le développeur de Steel Assault
2055, New York est rongée par une guerre interne. Des réseaux criminels contrôlant quatre de ses cinq districts s’entredéchirent et luttent férocement contre une police corrompue pour devenir maîtres d’une ville devenue champ de bataille. Au cœur de cette dystopie, une nouvelle famille émerge et tente de se faire une place dans le conflit pour le pouvoir. Vous êtes son arme la plus redoutable.
Vos missions d’ange de la mort vous amèneront à parcourir toutes les zones de cette gigantesque métropole : des bas quartiers du Bronx déchirés et appauvris par les conflits, mis à feu et à sang par la police et les gangs dans leur guerre incessante, aux jardins clos illuminés de néons du centre de Manhattan, où l’élite et les dirigeants jouissent des fruits d’une culture huppée et vivent à l’abri du chaos et de l’agonie… du moins, pour le moment.