Éditeur : Zenovia Interactive

Développeur : Zenovia Interactive

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 20 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois / Italien / Allemand.

Par le développeur de2055, New York est rongée par une guerre interne. Des réseaux criminels contrôlant quatre de ses cinq districts s’entredéchirent et luttent férocement contre une police corrompue pour devenir maîtres d’une ville devenue champ de bataille. Au cœur de cette dystopie, une nouvelle famille émerge et tente de se faire une place dans le conflit pour le pouvoir. Vous êtes son arme la plus redoutable.Vos missions d’ange de la mort vous amèneront à parcourir toutes les zones de cette gigantesque métropole : des bas quartiers du Bronx déchirés et appauvris par les conflits, mis à feu et à sang par la police et les gangs dans leur guerre incessante, aux jardins clos illuminés de néons du centre de Manhattan, où l’élite et les dirigeants jouissent des fruits d’une culture huppée et vivent à l’abri du chaos et de l’agonie… du moins, pour le moment.