Actualité

De mystérieux envahisseurs extraterrestres envahissent via des trous de ver instables, menaçant notre grande planète pour des raisons incompréhensibles pour l'humanité ! Mais allons-nous rester les bras croisés ? NON ! Nous nous battrons !



Rejoignez une fonctionnaire isolée issue de l'Unité Planétaire de Neutralisation Alien et d'Attaque Tactique (P.A.N.T.S.U.), en première ligne pour la survie de la Terre ! Sa mission ? Défendre le générateur d'énergie, le cœur battant du dernier et plus grand espoir de l'humanité : LA SUPER-ARME !



Seule, du haut de sa tourelle, elle est la dernière ligne de défense contre la horde extraterrestre. Pas de renfort. Pas de retraite. Juste la puissance de feu, le courage et la promesse d'une assiette d'omurice bien méritée qui l'attend à son retour.



TurretGirls contient des scènes d'action intense, de l'humour osé et des incidents vestimentaires tactiques. La prudence est recommandée aux spectateurs et aux joueurs !





Annoncé en juin dernier, TurretGirls sortira sur Steam le 25 aout prochain. Développé par NANAIRO et édité par DANGEN Entertainment, ce jeu propose un mélange de Tower Defense et Rail-Shooter à la 3e personne le tout dans de l'humour et du fan-service assumé.